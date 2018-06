Centenario club atraviesa grave situación: paralizan obras y no puede funcionar

El Club Español, ubicado en calle Urquiza 722 de la capital entrerriana tiene 106 años de existencia, pero atraviesa una difícil situación.Su presidente, Guillermo Albornoz, relató aque tienen inconvenientes "de financiación para emprender las obras que nos exige la municipalidad para darnos la habilitación: Se trata de. Nos han prometido ayuda de varias partes, pero hasta ahora no ha llegado nada".Acotó que el año pasado albergaron talleres municipales como "intercambio para poner en valor el club, pero hasta ahora no hemos recibido nada. Nos dan poco tiempo. Pedimos seis meses y nos dieron tres.".Explicó que además de los baños ", cuando hemos visto en otros lugares que esta salida de emergencia es la misma puerta de entrada".Añadió que "a las actividades culturales las hemos suspendido porque no tenemos baños, pero a las deportivas, que tenemos cinco equipos de futsal se siguen haciendo porque alquilamos una cancha".Lidia Correa, de ACLUDEPA, expresó que "nos sorprende que haya sido tan poco el tiempo que han tenido para desarrollar las obras. Las instituciones pasamos por esto, de no tener recursos".Por su parte, Hugo Grassi, de la Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportivas, remarcó la importancia de rescatar estos espacios. "Lo que queremos es que el Estado acompañe en esta situación especial que está viviendo el país".Denunció que "Esto no va a suceder por las ganas que tiene la gente de defender esto. Si no nos ponemos las pilas nos vamos a quedar con pocos clubes", alertó.Adelantó aque presentarán un proyecto al Concejo Deliberante para que "el gobierno no nos presione tanto y nos dé las posibilidades de hacer las obras. Sabemos que tenemos falencias, pero no es justo que nos den tres meses para hacer una obra monumental".Asimismo, consideró que "este club fue clausurado de manera errónea, por un cantinero que no tenía los papeles. El municipio no tiene que clausurar clubes, porque somos contención y fábrica de buenas personas. El Estado debe sumarse para buscar soluciones", completó.