Retoman las clases en escuela Mitre: "Es el círculo vicioso de la delincuencia"

Paraná La terrible situación de violencia por la que suspendieron las clases en escuela

Paraná Amenazaron con incendiar escuela porque docentes reprendieron a dos niñas

Se retomó el dictado de clases en la Escuela Nº 88 "Bartolomé Mitre", ubicada en barrio Belgrano de la capital entrerriana, luego de los episodios de violencia que sacudieron a la comunidad educativa.Es que según pudo saber este medio, los docentes vienen sufriendo desde hace tiempo, diversos hechos de violencia por parte de las alumnas cuyos padres son conocidos en la zona por reiteradas situaciones de violencia.En la puerta, un grupo de madres expresó su preocupación por la seguridad de los chicos, ante las cámaras de"Entendemos la metodología pedagógica que no permite expulsar a los chicos, porque acá se recibe a todos los chicos, porque hay otras escuelas que por el prontuario que acarrean, no lo hacen", explicó al programa, una de las mamás que prefirió no mostrar su rostro ni dar su nombre por temor a represalias."Pero, para poder dejar a nuestros chicos en la escuela y quedarnos tranquilas", demandó la mujer."Uno como madre, trata de darles la mejor educación de los chicos, yo a mi hijo trato de reprenderlo y explicarle qué se hace y que no, pero", advirtió esta mamá., porque los chicos pasan acá la mitad del día y es horrible tener que pensar en cambiarlos de escuela", indicó, al tiempo que evidenció: "La escuela es muy buena, pero está mal ubicada porque acá vienen vecinos que no tienen ni dos dedos de frente, y no ponen ni un poquito de ellos, porque si ellos son malvivientes, que traten de que sus hijos no lo sean."Las chicas tienen miedo, y a raíz de ellas fue que nos enteramos que", remarcó.

"La violencia viene de la casa, de los padres"

Policiales Niñas intentaron agredir a compañeros y docentes en la escuela Mitre

Exigen medidas por parte del CGE y el Copnaf

, lamentó una de las mamás que envía a sus hijos a la escuela del barrio.. Pero tienen que tomar las medidas necesarias, porque esto viene desde hace rato", exigió una mujer, quien denunció que"Una docente me contó que regresó muy triste a la casa porque un gurí la insultó. Y a nosotroslos chicos desde 1º a 6º a las seños", reveló la mujer."A los supervisores del Consejo, les decimos que si es necesario cortar la calle, lo vamos a hacer para pedir que tomen medidas de seguridad que corresponda, porque hablamos de criaturas que están pidiendo ayuda a los gritos", advirtió la mujer., argumentó."Los del Copnaf se lavan las manos en un montón de cosas, porque más allá que los padres sean unos ineptos al incitarlos a que sean unos delincuentes,", justificó.