Amenazaron con incendiar escuela porque docentes reprendieron a dos niñas

Los violentos hechos ocurridos en la escuela Mitre de la capital entrerriana llegaron a un pico de extrema tensión que derivó en que las autoridades deban suspender este miércoles el dictado de clases, ante amenazas. Las mismas habrían sido propinadas por familiares de dos alumnas que concurren al establecimiento, según pudo conocer. Todo comenzó a partir del llamado de atención de parte de las autoridades y docentes a dos niñas. Esto hizo que los docentes padecieran diversas amenazas.Asimismo, y tal como informó este medio en la víspera, la directora de la escuela radicó la denuncia e intervino Minoridad. No obstante, los sucesos se tornaron más graves. Vecinos de la zona señalaron que las personas sindicadas como autoras de las amenazas son conocidas por su violencia y hechos policiales ocurridos en barrio Belgrano.dio cuenta ayer del hecho de violencia que se registró en la Escuela Nº 88 Bartolomé Mitre, ubicada sobre calle Pronunciamiento.Javier Díaz, subcomisario de Comisaría Sexta, explicó a Elonce TV que "hubo problemas con dos menores, de 10 y 12 años, que concurren a la institución. Desde hace mucho tiempo vienen teniendo conflictos porque su conducta no es buena. Este martes intentaron agredir a unos compañeros y la directora denunció el hecho en fiscalía".Si bien durante la jornada no hubo violencia física, trascendió que días atrás las chicas agredieron a algunos docentes."Los padres están en conocimiento de lo ocurrido, pero aparentemente apañan la situación y no colaboran con la escuela. La directora había intentado solucionar los conflictos por otro medio, pero las chicas no tienen buena conducta y continúan con esa postura. También se le dio aviso a Copnaf", manifestó.