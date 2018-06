Niñas intentaron agredir a compañeros y docentes en la escuela Mitre

Un hecho de violencia se registró en la Escuela Nº 88 Bartolomé Mitre, ubicada sobre calle Pronunciamiento, en barrio Belgrano.Javier Díaz, subcomisario de Comisaría Sexta, explicó aque "hubo problemas con dos menores, de 10 y 12 años, que concurren a la institución. Desde hace mucho tiempo vienen teniendo conflictos porque su conducta no es buena. Este martes intentaron agredir a unos compañeros y la directora denunció el hecho en fiscalía".Si bien durante la jornada no hubo violencia física, trascendió que días atrás las chicas agredieron a algunos docentes."Los padres están en conocimiento de lo ocurrido, pero aparentemente apañan la situación y no colaboran con la escuela. La directora había intentado solucionar los conflictos por otro medio, pero las chicas no tienen buena conducta y continúan con esa postura. También se le dio aviso a Copnaf", manifestó.