Sigue sin solución el problema eléctrico en la escuela Soldados de Malvinas

Las incesantes lluvias que se registraron durante más de 10 días en la ciudad de Paraná, afectaron a la escuela Nº 200 "Soldados de Malvinas". Las filtraciones en los techos y la humedad en las paredes, dañaron los tableros eléctricos y provocaron continuos cortocircuitos en algunos sectores del edificio.Esta situación llevó a que las autoridades suspendieran el pasado lunes el dictado de clases, a la espera que la situación se resuelva a la brevedad, pero desde la Dirección de Arquitectura siguen trabajando y unos 700 chicos siguen sin clases."Arquitectura está trabajando, ya cambiaron los taleros de los sectores más complicados que son los de la planta alta, que eran los que generaban chispazos y olor a quemado", dijo a, Nemi, pero agregó que como institución, además de que haya luz en todo el edificio exigen condiciones seguras."Todavía no hay garantías, no existe una persona idónea que nos firme esa garantía porque no se puede ofrecer esa seguridad. Si bien ahora hay luz en la institución, todavía hay sectores sin disyuntor, en algunos lugares hay tableros obsoletos y en el caso de la planta alta, no los pueden colocar porque salta todo inmediatamente", relató.El lunes próximo, personal de Arquitectura analizará de dónde proviene ese corto, aunque probablemente sea de la humedad de las paredes, producto de las lluvias, estimó la Directora.Respecto al reinicio de clases, Nemi señaló que tenían pensado retomar el próximo lunes 21, "repartiendo en cada turno el horario por ciclos, pero todavía no contamos con suficientes aulas, ya que en la parte de arriba sólo hay 6 aulas en condiciones de ser ocupadas y tenemos una escuela con 18 divisiones"."Esta situación en lo pedagógico afecta altamente, pero los docentes ya están trabajando en la priorización de los contenidos, porque sabemos que vamos a tener que hacer ajustes cuando los niños vuelvan, pero consideramos que es prioritario y fundamental la vida de los chicos", afirmó la Directora."No hay disyuntores y no podemos estar así en una escuela con niños", alertó sobre el riesgo que implicaría para la comunidad educativa el regreso a las aulas. "El lunes vendrá personal de Arquitectura junto con otros operarios para ver de qué manera nos pueden garantizar esa seguridad que pedimos", señaló.Cuando los padres tomaron la palabra, reclamaron por las malas condiciones edilicias que presenta "desde hace muchos años" el establecimiento. En tal sentido, la Directora, que asumió el cargo desde hace 3 años, dijo que coincide con los reclamos de las mamás: "Sin ánimos de echar culpas, hubo una malversación de fondos en la gestión anterior, y no tendríamos que estar en esta situación, pero mi postura, más allá de la pérdida en lo pedagógico, es plantarme yFinalmente, confirmó que el comedor funciona normalmente "porque si bien depende de uno de los tableros, no ha habido cortos en ese lugar, de todas maneras no tiene protección, está sin disyuntor".