SUP en Paraná: “Hay mucha más gente que se está volcando a este deporte”

Los deportes acuáticos despiertan cada vez más interés en la sociedad paranaense. En los últimos años, el SUP ha sido uno de ellos. Al respecto, el profesor Exequiel Canosa dialogó conacerca de las inquietudes del deporte que se puede practicar de 8 a 20 horas.En primer lugar, indicó que no hay impedimentos para la realización de deportes acuáticos: “Sepa nadar o no, se puede empezar igual, haga frío o calor también se puede. No hay ningún factor que te impida poder remar en el agua parado”. En la misma línea, agregó: “Se entrena igual porque las competencias son durante todo el año. También se siguen dando clases. Siempre sale el sol y la gente viene igual y aprovecha porque es una buena oportunidad para salir al agua”.En este caso, el profesor explicó cuál es su función en específico: “Enseño a remar parado a principiantes y sé dar charlas técnicas para que la gente empiece a competir. La gente se enfoca mucho en lo que es competencia para que la gente se enganche con el deporte y también salga a disfrutar”.En relación a la gente que viene a realizar SUP, destacó: “, toma sol. Es una forma de vida, no es solo un deporte, sino que aprende un montón de cosas. Desde los seis años ya se empiezan a meter al agua. Tenemos competidores de esa edad en adelante. Hay gente de más de 60 años que va a remar”.“Una vez que estás en el medio del río y ves Paraná desde ese punto es una imagen increíble e impagable”, señaló sobre la postal. Además, remarcó qué tipo de ejercicios suelen hacer: “A veces toca hacer pasada de velocidad, a veces una remada larga”.Comentó cómo crece en popularidad la disciplina: “. Hay muchas clases de tablas porque para mover un kayak tenés que mover un vehículo y en esta modalidad de tablas inflables la podes poner en una mochila”. Por último, cerró: “”.