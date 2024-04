Dengue en Paraná: "Hay que eliminar recipientes con agua y usar repelente"

Paraná Disminuye la cantidad de casos de dengue en Entre Ríos

En el último reporte epidemiológico, el Ministerio de Salud de Entre Ríos notificó 1646 casos de dengue, de los cuales 581 tuvieron inicio de síntomas en la última semana.Claudia Enrique, Secretaria de Salud y Ambiente de la Municipalidad de Paraná, dijo aque “llegó un poco de frío, pero no demasiado como para que bajen de manera significativa los casos. Llueve, esa es una contra. La recomendación es seguir cuidándose, ponerse repelente, estar alerta a los depósitos de agua. Se acumula en lugares donde uno no lo buscó. Hay que revisar los fondos, las piletas que ahora no se usan, si se tiene de lona secarlas y guardarlas. El agua no debe estar estancada”.Señaló que “el invierno pasado no fue tan frío y se prevé que este tampoco. Está demostrado que las larvas de los mosquitos permanecen en el invierno. Cuando vuelve el calor o con agua puede reactivarse y el mosquito terminar el ciclo. La larva se puede mantener todo el año. Vi más mosquitos adentro que antes, como hace frío se meten adentro”.En Paraná “seguimos trabajando en terreno, se sigue fumigando en lugares donde hay muchos casos. Se hace la fumigación espacial, no casa por casa, pero se hace porque hay bastantes casos como para seguir con estas acciones”.Adelantó que “estamos trabajando en las acciones que llevaremos adelante en invierno para prevenir el próximo verano, ya que vamos a tener mucho dengue seguramente”.“Hace un mes y medio que trabajamos por barrio, buscamos donde más casos hay y donde hay gente con más factores de riesgo y se da prioridad. No obstante, la fumigación no mata la larva, por eso hay que seguir previniendo. Hay que eliminar los criaderos y protegerse contra las picaduras de mosquito”, agregó.