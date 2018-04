Cerró el tenedor libre "Petra" de Paraná y 14 trabajadores quedaron sin trabajo

El comedor y el Cine Mayo

Cerró sus puertas el comedor tenedor libre "Petra" ubicado sobre calle 25 de Mayo, a metros de Peatonal San Martín, tras casi 20 años en Paraná, supoEn el lugar, se comía por 190 pesos el plato y según comentaron los trabajadores, "la clientela era buena, se notaban los vaivenes del mes, pero los fines de semana se trabajaba a salón completo".Pero desde hace unos días, el local cerró sus puertas sin pagar las indemnizaciones correspondientes a los 14 trabajadores que quedaron sin su fuente laboral."El encargado del lugar, a quien conocemos como El Chino, nos avisó el domingo que porque no le renovaban el contrato, cerraba por tres días para iniciar las negociaciones con la Federación Económica, que es la dueña de la propiedad. Al no tener respuestas, empezamos a movilizarnos y así pasaron los días, hasta que un intermediario, también oriental y al que nunca le habíamos visto la cara, nos dijo que", confirmó a, uno de los cocineros.Ante la pérdida de su fuente laboral, los cocineros y el parrillero, con la representación de un abogado, se presentaron este viernes en la sede de la secretaría provincial de Trabajo."Se envió una notificación al que alquila el salón, para que no lo desalojen porque nosotros no fuimos despedidos, no hemos tenido una respuesta y nadie quiere hablar", explicó el parrillero."Quedamos en un limbo, porque estamos en blanco y no estamos ni despedidos. Sino que el local cerró sus puertas", indicó el trabajador.De acuerdo a lo que comentaron los empleados, la firma que tiene a su cargo el comedor, es una sociedad de hecho y no se sabe quiénes son los propietarios. "Figura una señora Dora Flores, pero es un fantasma. Sólo sabemos que los dueños son orientales", acotaron al respecto."El que figura en el recibo es un pirincho porque va y cobra unos pesos para que le den la firma, y nada más. No figuran los dueños reales, no los conocemos y no los podemos ubicar", agregaron.La Sala Mayo tuvo una importante gravitación en la cultura de los paranaenses, y marcó toda una época para el cine y el teatro de la capital entrerriana, con espectáculos musicales que tuvieron como protagonistas, hasta incluso, hasta el reconocido Carlos Gardel, entre otros destacados artistas del país.El Cine Mayo fue un icono de la ciudad. Tal vez por estar frente a la plaza principal, muchas generaciones de paranaenses lo recuerdan. Símbolo del cine paranaense, el local sigue siendo ese lugar que muchos imaginaron alguna vez, que algún día podría volver a abrir sus puertas.