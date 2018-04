Despedidos de estación de servicios no cobraron ni la mitad de la indemnización

Sabrina Romero es una de las nueve personas que se quedó sin trabajo tras el cierre de la estación de servicios Esso que estaba ubicada en calles Buenos Aires y Cervantes, en Paraná. A siete meses del cese de actividades, los despedidos esperan poder cobrar las indemnizaciones que les corresponden, un proceso que puede llegar a tardar hasta cinco años."Ni siquiera nos pagaron la mitad de la indemnización, que es lo que ellos ofrecían. Directamente, no nos dieron nada", denunció Sabrina en comunicación conel programa que se emite porEs que amparados en la ley de contrato de trabajo, los responsables de la firma Servicios del Lago adujeron razones de "fuerza mayor" y solicitaron ante la secretaría provincial de Trabajo que se aplique el artículo 247 (de la ley), que es la mitad de la indemnización . Sin embargo, a siete meses de aquella propuesta, no pagaron ni un peso a los trabajadores."Tuvimos la audiencia hace tres semanas atrás, pero nadie se presentó en representación de la empresa", comentó la mujer, al tiempo que explicó que su situación es similar a la del resto de sus compañeros. "El abogado nos explicó que es un proceso largo que lleva tiempo, de hasta cinco años como máximo, pero la idea es poder cobrar lo que nos corresponde", agregó.Al momento de ser despedida, Sabrina cursaba un embarazo de ocho meses. Y cada caso es diferente porque no todos los trabajadores contaban con la misma antigüedad laboral al momento de ser despedidos."La situación es complicada, porque quedarme sin trabajo, y con un bebé", lamentó.Sabrina comentó que tras el cierre de su fuente laboral, "no fue fácil, algunos consiguieron trabajo y otros empezaron con algunos proyectos por su cuenta". Sin embargo, no pierde las esperanzas y considera a la futura indemnización como "un ahorro a largo plazo".