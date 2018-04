Se confirmó un caso de dengue en Paraná: Se investiga si es autóctono

Análisis

El Ministerio de Salud confirmó un caso de dengue en Entre Ríos. Se trata de una mujer de más de 60 años oriunda de Paraná. Se investiga si se trata de un caso autóctono o importado dado que la persona tuvo antecedente de viaje a Santa Fe a una ciudad que no tiene circulación viral confirmada.Frente a la presencia de un síndrome febril inespecífico en una paciente adulta, y luego de la investigación epidemiológica del caso, el Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmó este viernes mediante pruebas de laboratorio un caso de dengue. Se trata de una mujer que consultó en un sanatorio privado de Paraná por síntomas compatibles.En este marco, el director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo, indicó: "Recibimos la notificación y nos enviaron la muestra para el análisis en el Laboratorio Central de Epidemiología, el cual dio positivo. A su vez, se está intentando determinar si hablamos de un caso autóctono o importado, dado que la paciente tiene antecedentes de que viajó a una ciudad de la provincia de Santa Fe que no tiene circulación viral confirmada".Cabe destacar que desde 2016 la provincia cuenta con los elementos para poder hacer las determinaciones por sangre, con lo cual no se necesita confirmar estos casos en laboratorios de Buenos Aires."Según los datos que pudimos recabar, la paciente vive en la zona céntrica y está en tratamiento ambulatorio con buena evolución ?señaló Garcilazo?. Desde la Dirección de Epidemiología, ya se notificó al municipio la confirmación del caso, para que se tomen las acciones en terreno pertinentes. Asimismo se notificó a Epidemiología de Santa Fe", afirmó el funcionario.Cabe citar que, en lo que va de 2018, se confirmaron otros tres casos de dengue importado en distintos puntos de la provincia, los cuales evolucionaron de manera favorable.En virtud del hecho conocido, el Ministerio de Salud reitera que es esencial mantener la limpieza en patios, techos y zonas aledañas a las casas; descacharrizar y desmalezar, y usar repelente en caso de visitar zonas endémicas para evitar contraer enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti tales como dengue, zika y chikungunya.Además se recordó que la Dirección de Epidemiología, dependiente de la cartera sanitaria, informa semanalmente a través del boletín epidemiológico los casos confirmados de enfermedades de transmisión por el mosquito. Asimismo, según la notificación nacional e internacional, se confecciona un mapa con las zonas donde hay circulación de virus. El boletín, está disponible en la página oficial del Ministerio: www.entrerios.gov.ar/msalud