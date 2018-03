Preocupación en escuela por la pérdida de horas de clases ante la falta de agua

La comunidad educativa de la escuela secundaria Nº 28 "Ntra. Sra. de Guadalupe", ubicada en barrio La Floresta de Paraná, ante, manifestó su preocupación por la pérdida de horas de clases a causa de la falta de agua."Siempre tenemos problemas de agua, pero se agudiza cuando comienzan las clases. El fin de semana, el tanque no cargó, así que estamos con nada de agua. Solo contamos con la reserva que queda en el tanque para apagar los incendios pero eso no se puede consumir porque no es potable", comentó aMaría del Carmen Sueldo, vicerrectora de la institución educativa.La preocupación se incrementa atento a que la falta de agua comenzó el jueves de la semana pasada, continuó el viernes, y este lunes, se mantuvo."Los chicos tienen clases durante los primeros módulos, pero después ya no se los puede tener porque no hay agua ni para limpiar los baños ni para que ellos tomen", explicó el secretario de la escuela, Iván Guil."Y los padres manifiestan su disconformidad porque los chicos pierden horas de clases", agregó.De acuerdo a lo que comentó, han hecho sucesivos reclamos pero no han tenido respuestas. "Parece que es un problema de la conexión de la escuela y de presión de agua", indicó al respecto.Hasta este lunes, en la escuela esperaban a que regrese la presión para bombear agua a la cisterna y llenar el tanque que abastece a toda la escuela.