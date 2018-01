Avanzan los trabajos de reparación del Teatro 3 de Febrero

El director del Teatro 3 de Febrero, de Paraná, Ricardo Astrada, dio cuenta de los trabajos que están en marcha para la restauración del coliseo. En este sentido, dijo que "se están cambiando todos los techos del teatro, se arreglan los tanques de agua, se plastifican todas las terrazas, se hacen todos los desagües de nuevo". Al respecto evaluó que se trata de "una obra faraónica, diría yo, porque en los 40 años que tengo acá nunca vi algo así". Con lo esta intervención, "se termina un problema histórico que desde hace 10 o 15 años provocaba un deterioro muy grande y que ya afectó al escenario, al foyer y arruinó equipos", aseguró.En relación al equipamiento, Astrada explicó que "de los 140 reflectores que tenía el escenario andaban solo 12. Ahora funcionan 160; la mayoría son de led. Además, se compró consola de sonido nueva".Por otra parte, indicó que "estamos muy contentos porque vamos recuperando las salas y el tiempo perdido" y, finalmente, indicó que "no hay que olvidarse que este teatro estuvo entre los 10 mejores del país. A eso apuntamos ahora. Estoy convencido de que lo vamos a lograr".Hugo Loizaga, de la dirección de Diseño Urbano del municipio, quien participó de la elaboración del proyecto y del pliego licitatorio explicó que el trabajo consiste en el recambio de la cubierta de la sala y el escenario. El objetivo es detener las filtraciones de agua que afectan el edificio.En ese sentido, indicó aque se reemplazan las chapas galvanizadas y son reparan las cubiertas laterales construidas en bovedilla. En este caso, se reparan las grietas y se impermeabiliza la superficie con la aplicación de membrana. Esto se complementa con la corrección de las pendientes (dado que con el paso del tiempo se fueron deteriorando) y el reemplazo y reparación de canaletas y caños pluviales.Al respecto, Loizaga señaló que se evaluarán las condiciones en las que se encuentran los desagües originales, fabricados en hierro y empotrados en las paredes. En lo posible, se tratará de preservar ese sistema y, de lo contrario, se utilizará material alternativo.En relación a los depósitos de agua, aseguró que se reparó el tanque original de mampostería que tiene una capacidad de alrededor de 30 mil litros. Otras reservas de agua más pequeñas serán reemplazadas por nuevos. Similares arreglos se harán en la cisterna que se encuentra en el subsuelo junto con la bomba de agua y el sistema eléctrico que la alimenta. A lo señalado, se agrega la reparación en algunas fisuras de las paredes.En tanto, Mariana Melhem, delegada de la Comisión de la Comisión Nacional de Museos Monumentos y Lugares Históricos, dijo que al momento se realizarse la reserva de fondos para la obra, hace aproximadamente dos años, fue sugerido desde la entidad que representa la necesidad de desdoblar en dos etapas la intervención.La sugerencia fue tomada en cuenta y se resolvió primero atender las patologías edilicias que requerían de una resolución urgente. Por eso, se empezó por detener el ingreso del agua, indicó la arquitecta.La segunda mitad del trabajo consistirá, detalló Melhem, en reparar los revoques y los ornamentos del edificio. Por lo tanto, a la vista de los visitantes los resultados se verán más adelante. Por ahora, se busca frenar el deterioro con intervenciones específicas que no se aprecian desde interior. Luego será el tiempo del mejorar el actual aspecto.Sobre la dilación en el tiempo de la reparación del edificio histórico, Melhem indicó que la belleza, el diseño y la calidad de la acústica, entre otras virtudes del edificio, hizo que las patologías quedaran en segundo plano y se haya postergado la intervención.Otro tema que señaló la especialista es que a lo largo de la historia se han realizado intervenciones que no siempre se correspondieron con criterios de preservación patrimonial. Un ejemplo, son las que se realizaron en el marco de la Convención Constituyente de 1994. En esa ocasión fueron modificados los sanitarios originales. Sin embargo, desde su declaratoria como monumento histórico nacional (en el marco de su centenario en 2008) las obras deben regirse por la preservación.En una primera instancia se calculó que la inversión para la realización de la primera etapa de las obras en el Teatro 3 de Febrero rondaría los 6,5 millones de pesos. Finalmente, el contrato firmado con la empresa concesionaria supera los 8 millones dada la actualización de los precios.Los trabajos comenzaron hace alrededor de un mes y medio y la ejecución completa se estipuló en cinco meses. Las labores tienen su complejidad dado que se deben respetar los criterios de restauración patrimonial.