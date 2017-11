La trama tras la desaparición del profesor: "Sentaba a un nene en las rodillas"

El caso denunciado

Información

El profesor de Música se desempeñaba en la Escuela Parroquial "Jesús Maestro y Señor" y se sabe que con las cámaras de seguridad de Oro Verde, se pudo confirmar que se ve a las 23.40 del martes, al Renault 9 de Flores, que gira hacia calle Los Cardenales donde está su domicilio Por otra parte, un rastreo del teléfono del docente, muestran que desde su celular, se realizó una llamada a las 00:07 del miércoles. Y eso fue lo último que se supo del profesor Gabriel Flores.A partir de la desaparición del joven profesor, la inquietud se desató en la pequeña ciudad y afecta con preocupación a la escuela donde Flores dictaba clases de Música., a partir de los numerosos rumores y que a esta altura de los acontecimientos demandan una rápida aclaración por parte de las autoridades escolares."Hace un año que mi hija me contó, muy inocentemente, que veía situaciones raras de un nene que se le sentaba en las rodillas al profesor. Por eso, vine a hablar con la maestra y ella, también había visto situaciones raras.Pero nuevamente, la preocupación embargó a Laura durante este año cuando recibió comentarios de episodios similares. "Este año me llegaron mensajes de que invitaba a los chicos de Sexto grado a venir a la escuela a la tarde para que estuvieran solos con él y con la excusa de ensayar para fiesta de área, pero no había comunicación de la escuela; o también, invitaba a los chicos al Polideportivo y muchas otras cosas raras", afirmó la mujer a Elonce TV.Además,"Ahora, que nos enteramos desaparición yy fueron muchas cosas", remarcó la madre de una alumna de la Escuela Parroquial "Jesús Maestro y Señor" de Oro Verde en referencia a los llamativos episodios.Otra situación se dio hace un mes y Laura dejó registrada la misma en un acta que se plasmó en la escuela. "Me enviaron un mensaje anónimo en el que me contaban que el profesor había invitado a un chico de Cuarto grado a ir solo con él al centro. Yo dejé el teléfono asentado en un acta en la escuela hace un mes cuando hablamos con el Apoderado Legal y con la Directora", dijoA partir de la denuncia de supuesto abuso en la escuela, "nos volvimos a reunir con el Apoderado Legal y con la Directora y ellos no estaban enterados de esta denuncia y nos dijeron que iba a averiguar", remarcó en diálogo con"Queremos la verdad. Esperemos que la directora nos reúna a todos los padres y nos pueda explicar qué es lo que está pasando", resumió Laura.En Oro Verde, no descartan que la desaparición del profesor Gabriel Flores, guarde relación con la denuncia por supuesto abuso. "Creemos que se puede haber asustado y se escapó,en referencia a que no hay una comunicación oficial al respecto y agregó que "no se hubieran armado tantos comentarios si hubiese aclarado la situación", resaltó.. Su preocupación radica en que tiene dos chicos en edad de primaria que concurren a la Escuela Parroquial "Jesús Maestro y Señor" de Oro Verde, donde dictaba clases de música el desaparecido profesor Gabriel Flores.Ante cualquier dato que se pueda brindar sobre el paradero del profesor, piden llamar al 3435175716 (profesora Daniela) o a la línea de la comisaría de Oro Verde: 4975082.El auto de Gabriel Flores es un Renault 9 color turquesa o azul metalizado, con vidrios polarizados. Su patente TXG 248.