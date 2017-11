La solidaridad como valor aprendido en el aula

Paraná El mensaje de solidaridad se expande en las escuelas de Paraná

Instituciones educativas se suman atrabajando el concepto de solidaridad en las aulas. A la escuela Nº 200 "Soldados de Malvinas" de la ciudad de Paraná asisten más de 600 alumnos, sin contar el nivel inicial, que llegan desde distintas zonas como San Agustín, Paraná XVI, XVII, Anacleto Medina, Santa Rita, San Jorge y otros barrios más alejados del establecimiento ubicado en calles 1 de Mayo y Acebal., Gloria Muñoz, vicedirectora del turno tarde, remarcó que en el aula se enseñan, a través de los talleres, diferentes valores, destacándose la solidaridad. Y destaca que la Soldados de Malvinas alberga a chicos con muchas necesidades "y cuando se está en la condición que se necesita algo, es bueno que también se aprenda a colaborar, a dar algo de sí para otro que no lo tiene".Sobre los resultados de estos talleres, Nélida Ojeda, otra docente de 5to, dio cuenta que a lo largo del año "se han visto los resultados y entre los chicos han mejorado el trato, que es a lo que más apuntamos; por ahí son mucho de burlarse o destacarse defectos, pero se ha logrado mucho", destacó.Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).