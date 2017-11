Emblema de solidaridad: Plim-Plim "está a un paso" de recolectar 20.000 pañales

En mayo pasado ya anticipaba a, su sueño: "Este año, el de 2017, será el de los 20.000 pañales" se propuso, y va camino a lograrlo. "Plim Plim, en cuarenta semanas, ganó 16 mil pañales. Estoy seguro que lo voy a lograr, gracias a la gente que en la Peatonal y en la Costanera, colabora y me va a hacer cumplir el sueño", puso relevancia este jueves.. Hace 17 años que empecé con esto, 12 años que me sumo a Once por Todos. La gente siempre colaboró, jamás les pedí y sale de ellos, ayudar. Es increíble la confianza que me tiene la gente: en un 99,99 % me da el dinero para que compre yo los pañales", expresó.. La metodología de trabajo del payaso es la siguiente: los comerciantes que adhieren a la iniciativa del payaso, "me pagan por semana, y con lo que saco, compro entre 400 y 500 pañales por semana", recordó.