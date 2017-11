Adolescentes paranaenses llegaron a la cima del cerro Champaquí

Uno de los entrenadores, Hugo Espinosa, a modo de balance comentó que "fue muy positivo, que se expongan a situaciones más extremas de la vida cotidiana era un poco el objetivo para que surjan espíritus de amistad, compañerismo, apoyo, aliento, que se dio en varias situaciones, donde colapsaba el cansancio, el hambre, nacía del grupo, empujar, alentar y eso es un poco lo que se buscaba de la experiencia".Dijo que "una gira deportiva de por sí no genera estas cosas, sí una experiencia como esta en el Champaquí, que hace que los chicos encuentren dentro suyo cosas que por ahí no las expresan diariamente".Espinosa destacó que "la convivencia hace a las personas y el hecho de compartir esos días fuera de lo deportivo, nos da a todos una contención y una cercanía con los chicos que no te la da otra instancia".La expedición al Champaquí comprendió también la visita a la Escuela Florentino Ameghino, ubicada en pleno cerro a 2.600 metros de altura. Los jugadores hicieron allí un descanso, compartieron una merienda con los alumnos, que en pleno sábado estaban en clases, y entregaron las golosinas que les habían preparado.El entrenador afirmó, en declaraciones aque "el director estaba sorprendido por la visita nuestra. En esta oportunidad se llevaron golosinas porque por suerte, los chicos no necesitaban ropas ni otras cosas, más que algunas sonrisas. El fin solidario que está metido en esta experiencia, hace también que los chicos vean otras realidades. Muchos no entendían por qué iban 10 días de corrido a la escuela, fuimos un sábado y estaban en plena clase, lo que desató un debate y les explicamos que hay días que no pueden ir porque hace mucho frío, las distancias, donde la calefacción no está encendida todo el día, no hay luz eléctrica, y el rol del docente en esos contextos tan extremos, dándole valor a esas personas que estaban con su guardapolvo, solitos en el medio de la montaña, educando con el compromiso de hacer buenas personas", remarcó Espinosa.El Club Tilcara organiza esta expedición desde hace nueve años, siempre como cierre de la etapa de Infantiles de rugby infantil. El viaje se organiza durante dos años, entre cuerpo técnico, jugadores y padres que se unen y trabajan todos juntos para lograr reunir el dinero que se necesita para llevar a cabo este desafío.El entrenador Leo Erbetta está junto al equipo desde hace varios años, y es la segunda vez que participa de esta expedición. "En la anterior, también fui acompañando a uno de mis hijos y ahora con Luca. Era un desafío llevar 29 chicos hasta allá arriba, no era el único responsable, éramos ocho mayores a cargo del grupo, y gracias a Dios se desarrolló todo perfecto".Erbetta expresó que "es una linda experiencia, los hace vivir cosas que acá en el entorno de la ciudad no se logran, por ejemplo, no estar pendientes del celular. Agregó que "es un desafío personal, muchos chicos llegan al límite y con el apoyo de los demás dan un pasito y otro pasito, y llegan a la meta. Y en el momento que les hacemos decir unas palabras, todos lloran porque se dan cuenta que lograron un objetivo, sienten el valor del esfuerzo para llegar a una meta, un objetivo. Todo lo que se hace con esfuerzo, cuando se logra se valora muchísimo más que cuando viene de arriba".La delegación del Club Tilcara estuvo integrada por: jugadores, Juan Pablo Aranda, Juan Arnau, Agustín Barbero, Valentín Barzola, Marco Bruzzoni, Fausto Carlevaro, Lautaro Cipriani, Gastón Cotorruelo, Augusto Dirié, Máximo Dulcich, Ignacio D´Cristófano, Santiago Emeri, Luca Erbetta, Augusto Gasparrini, Mateo Gonzalez, Emiliano Grandoli, Matías Grinóvero, Joel Jozami, Pablo Lódolo, Aaron Martínez, Francisco Noro, Agustín Ormaechea, Thiago Ramira, Demian Sauret, Pedro Serra, Santino Sarli, Germán Squilaci, Máximo Vecchia y Marcos Villarino; entrenadores, Alejandro Arnau, Sergio Bruzzoni, Leonardo Erbetta, Hugo Espinosa, Adrián Giupponi, Pablo Lódolo y Nicolás Rausch; y Carlos Barbero, médico.