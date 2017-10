La mamá de Tiziano dijo que el tratamiento "no deja evolucionar la enfermedad"

Tiziano Cáceres, el niño paranaense de 4 años que padece Atrofia Muscular Espinal (AME) Tipo 1, recibirá el tratamiento que necesita.La Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a la apelación interpuesta por la familia del niño, contra la decisión de la jueza Gabriela Teresita Mastaglia, quien en agosto pasado rechazó una acción de amparo para que el Iosper brinde cobertura.También le impuso a la obra social "la obligación de llevar adelante una auditoría o seguimiento de todo el proceso necesario que conduzca al suministro real y efectivo del medicamento requerido".y expresó que "estoy muy feliz con esta noticia. Estoy muy agradecida con el abogado Ramiro Pereyra. Si bien no está firme la sentencia, esperemos que se pueda cubrir el tratamiento".La droga que necesita fue prescripta por la médica del niño, la neuróloga infantil Lilia Edith Mesa. Se trata de una medicación que tiene un costo del orden de los 12 millones de pesos por año."Tizi ahora está muy buen, nosotros le transmitimos todos los saludos que la gente le manda. El tratamiento, en principio, evita la muerte de mi hijo. No es una cura a la enfermedad que tiene, pero sí no deja que siga evolucionando. Así, podría tener una mejor calidad de vida", dijo Johana.Sobre su estilo de vida, dijo que "ahora se alimenta por botón gástrico. Toma leche o se le puede elaborar cualquier comida, como frutas o verduras, pero bien triturado".Explicó también que el aceite de marihuana es más barato pero "no funciona para la patología de Tizi, no sirve. Nos contactamos con especialistas para asesorarnos".