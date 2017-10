Por orden de la justicia, Tiziano recibirá el tratamiento que necesita

La Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a la apelación interpuesta por la familia del niño, contra la decisión de la jueza Gabriela Teresita Mastaglia, quien en agosto pasado rechazó una acción de amparo para que el Iosper brinde cobertura al tratamiento de Tiziano.De este modo, la justicia ordenó al Iosper y, subsidiariamente, al Estado provincial, a que "otorguen, en un plazo razonable, al niño Tiziano Cáceres la cobertura integral al cien por ciento de la medicación Nusinersen (Spinraza) 12mg./5ml. por cuatro aplicaciones".La droga fue prescripta por la médica del niño, la neuróloga infantil Lilia Edith Mesa, a los fines de tratar el padecimiento de la atrofia muscula espinal tipo 1".La Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penales está integrada por los jueces Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak. Esta última votó en disidencia, y expresó su coincidencia con lo resuelto por la jueza que rechazó el amparo.La demanda contra el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y el Estado provincial se inició en agosto, cuando el abogado de la familia del niño, Ramiro Pereira, interpuso una acción de amparo ante la falta de respuesta del Iosper al pedido de cobertura del tratamiento. Antes de eso, se había apelado a la vía administrativa, sin éxito.En ese momento, el amparo fue resuelto de modo desfavorable por la jueza Silvia Teresita Mastaglia, integrante de la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial.Pereira presentó entonces un recurso de apelación, que finalmente tuvo un pronunciamiento favorable en la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penales del STJ. "Yo era bastante escéptico, pensé que íbamos a tener que recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Así que estoy sanamente sorprendido", remarcó el letrado."La obra social no respondía al planteo de la familia. Se lo intimó, pero no había una respuesta ni por sí ni por no", cuestionó el abogado al repasar el caso. "Si Iosper tiene una posición negativa, debería manifestarla", señaló además.Sostuvo que "desde el punto de vista jurídico todo indicaba que este chiquito tiene derecho a recibir la cobertura de su tratamiento" y consideró que era "irrefutable que el Iosper y la Provincia deben dar cobertura, porque si no hay que ser muy rico para acceder a los avances de la medicina". Subrayó que "los derechos humanos se tratan de esto también" y en ese sentido remarcó que en la demanda solicitó "una citación a la Secretaría de Derechos Humanos, para que se ocupe de este caso". Por último, recordó que "el artículo 15, tercer párrafo, de la Constitución de Entre Ríos habla de la plena operatividad de los derechos humanos". (APF)