Fiorella Britos, la soberana paranaense luce su belleza en las redes sociales

Video: La Reina y la Vice Reina de la Primavera paranaense 2017

Una multitud se congregó el pasado domingo en la Plaza de las Colectividades, en la Rotonda del Puerto Nuevo, para participar de los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante. En una mega fiesta que fue coronada sobre el escenario con la actuación de "El Polaco", se eligió a la nueva soberana de la Primavera.Fiorella no tuvo tiempo de asimilar la emoción de ser la nueva soberana de Paraná y luego de cumplir sus tareas académicas, ya tuvo su primera incursión en la pasarela, y nada menos que con Leandro Rud.Es que anoche participó del desfile a beneficio del hospital San Roque que organiza Fundneo, con la agencia de modelaje de Leandro Rud. "Estoy muy feliz de representar a mi querida Paraná", remarcó en diálogo con Elonce TV.Fiorella Britos ya tiene planes para el futuro y mientras continúa con sus estudios secundarios, anticipó que le gustaría ingresar al mundo de las pasarelas. "Me voy a dedicar al mundo del modelaje, porque me gustó, recién estoy conociendo todo esto y voy por más", subrayó. Elonce.com