"Estoy feliz de representar a mi querida Paraná", contó la reina de la Primavera

Video: La Reina y la Vice Reina de la Primavera paranaense 2017

Fiorella Britos, con solo 15 años, este domingo fue coronada Reina de la Primavera de Paraná. A la joven la esperan una variedad de viajes, eventos y desfiles en los que representará a la capital entrerriana y antedijo estar "orgullosa" de hacerlo."Sigo nerviosa por la nueva etapa que se viene", le confesó al programa, al reiterar que continúa emocionada por la distinción."Me coronaron, no caía, me di vuelta y ya estaban las cámaras...", sintetizó.Cuando se le consultó a la joven cómo surgió su interés por presentarse al concurso, ésta rememoró: "Un amigo de la radio me dijo que me presentara, quedé y fue todo muy rápido".De ahora en más, a Fiorella la esperan una variedad de viajes, eventos y desfiles. De hecho, este lunes en la sede del Club Argentino Juniors, iba a ser la protagonista de la Estudiantina del Instituto Cristiano Evangélico Bautista al que asiste. Y a las 20.30 participará de un desfile a beneficio del hospital San Roque que organiza Fundneo, con la agencia de modelaje de Leandro Rud."Estoy muy agradecida", valoró la joven. "Muy feliz de representar a mi querida Paraná", remarcó.Fiorella contó que le gusta practicar vóley, y que anticipó que irrumpirá en las pasarelas. "Me voy a dedicar al mundo del modelaje, porque me gustó, recién estoy conociendo todo esto y voy por más", subrayó.Finalmente, agradeció a todos aquellos que este domingo asistieron a Plaza de las Colectividades, en la Rotonda del Puerto Nuevo, para participar de los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante. "Los gritos, los aplausos, si no hubiera sido por ellos, no estaría acá", retribuyó.Reviví el momento de la coronación: