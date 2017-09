Fiesta de la Primavera: Paraná tiene nueva soberana

Video: Elección de la Reina de la Primavera y del Estudiante 2017

Una multitud se congregó en la tarde de este domingo en la Plaza de las Colectividades, en la Rotonda del Puerto Nuevo para participar de los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante, que debió postergarse por la lluvia del pasado 21 de septiembre.Desde las 14, el público fue colmando el espacio público como así también la barranca frente al río.Pasadas las 17.30 y tal como estaba previsto, se inició la elección de la nueva soberana, siendo elegida como tal, Fiorella Priscilla Britos, que había sido muy aplaudida por el público durante las distintas pasadas que las candidatas hicieron sobre el escenario.En diálogo cony tras ser elegida, la joven señaló que "estaba muy nerviosa, pero se dio, no me lo esperaba".Debajo del escenario estaba toda su familia acompañándola y, al igual que ella, recibieron con mucha alegría y emoción la elección.Por otra parte, Fiorella contó que "nunca había participado en algo así. Y le digo a todas las chicas que no pierdan la oportunidad de participar, tengo una alegría inmensa"."La verdad que no me lo esperaba, es muy lindo estar acá. Es la primera vez que participo", dijo por su parte Rafaela, la joven elegida Vice Reina de la Primavera, quien además agradeció a su familia y a su novio por el acompañamiento en este proceso.El Intendente de Paraná, Sergio Varisco, fue quien coronó la Reina y al hablar condijo que "estamos muy contentos, esta es la fiesta municipal del Día de la Primavera que se suspendió por la gran lluvia del jueves y con un público que nunca se había visto". Además remarcó que en el Vivero Municipal "hay otra multitud (por los festejos del día del niño), así que estamos muy contentos de que Paraná sea una fiesta".