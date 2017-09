Por asaltos a alumnos, piden que recorrido de colectivos llegue hasta la escuela

Un grupo de madres que envía a sus hijos a la, antemanifestó su preocupación por losde los que son víctima losque asisten a esa institución escolar."Ayer, mi hijo salió de la escuela para tomar el colectivo de la Línea 20, y en el trayecto hasta calle Caputto, tres sujetos en moto y armados, le robaron sus pertenencias", contó Sandra, una de las madres.denunció.y hoy no vino a la escuela porque no se sentía bien", acotó al respecto."No importa el horario del día, los asaltan a plena luz del día. Es un peligro porque tienen que caminar por la calle, y mi mayor miedo es por las noches", comentó otra de las madres.Es que la Escuela se ubica sobre Avenida Jorge Newbery N° 4200 y para tomar el colectivo de la Línea 20, los estudiantes deben caminar hasta la estación de servicio ubicada en el acceso a la ciudad por Ruta 12, o sobre calle Caputto a la altura del ingreso al predio La Capillita., remarcaron las mujeres.En la oportunidad, indicaron que respecto al pedido por "mayor seguridad", desde la comisaría de la jurisdicción les prometieron"Ellos salen tarde porque la tecnicatura en Aviación es hasta las 21, y son diferentes los horarios de salida. Por eso no podemos contar con la Policía", reconoció Claudia, otra de las madres.Es por eso que las mujeres demandaron"Que la Línea 20 vuelva a pasar por acá para que los chicos tengan que evitar ese trayecto", remarcaron.De acuerdo a lo que comentaron a, ya realizaron el pedido correspondiente ante la empresa de Transporte Mariano Moreno pero hasta ahora no han tenido una respuesta favorable."Todos los días tenemos hechos de violencia", denunciaron las madres, al tiempo que advirtieron:o algo irreparable como lo es, la vida de los alumnos, porque por ahora son solo robos de celulares...".Finalmente, demandaron"Son 150 chicos de 11 años entre colectivos y camiones", argumentó una de las mamás. "Una moto atropelló a un alumno en marzo de este año", agregó al respecto."No hay seguridad vial, y la única respuesta de la municipalidad fue la colocación de un reductor de velocidad que ya está deteriorado", evidenciaron.