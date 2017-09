Detallaron los cortes de tránsito por los festejos por del Día del Estudiante

En el marco de los festejos por el, en Paraná están previstos una serie de eventos: el miércoles por la noche en el predio El Plumazo de club Atlético Estudiantes, el jueves en Plaza de las Colectividades se presentará El Polaco y el viernes en Parque Berduc, lo harán Miranda! y Agapornis Es por eso que desde la dirección de Tránsito de la comuna, un conjunto con la Jefatura de Policía y las áreas municipales de Seguridad y Habilitaciones, se dispuso un amplio operativo para garantizar la seguridad de las celebraciones.Desde la Policía ya habían anunciado la afectación de 250 efectivos , directa o indirectamente, para los eventos.. Ya se dispusieron los cortes a realizar y habrá circulación normal de los colectivos de la línea Ersa para que no influya en el tránsito de pasajeros", confirmó a, el responsable del operativo, Germán Leites."Estará disponible el", agregó."El, en inmediaciones a la plaza de Las Colectividades donde se concentrarán los festejos,", confirmó Leites.Según aclaró, sólo habrá circulación en la Costanera media, y los cortes al tránsito vehicular comprenderán a "la Costanera baja desde Laurencena y La Torre y Vera, y Laurencena y Vélez Sarsfield; también estará cortada Alberti y Gregoria Matorras de San Martin, De La Torre y Vera y San Martín, Etchevehere y bajada de San Martín, Vélez Sarsfield y Laurencena".En tanto, el, "no se interrumpirá la circulación de los colectivos de Ersa y Fluviales que pasan por calle Nogoyá"."Se organizó elpara que no se ingresen con bebidas alcohólicas"., remarcó Leites.En la oportunidad, Marcelo Ferro y Sebastián Flores, director y subdirector del área municipal de Tránsito,que transiten por las zonas que circundan a los escenarios de los festejos.