Cibrián en Paraná: "Para que haya un buen maestro, debe haber un buen discípulo"

"Para que haya un buen maestro, tiene que haber un buen discípulo, que tiene que ser humilde", definió Cibrian en uno de los tramos con Elonce TV.Además, mencionó una "postura sobre la vida" asegurando que "no tiempo pasado fue mejor. Yo creo que el tiempo es el hoy, hay que adaptarse a eso. Como es tan vertiginoso el tiempo, uno no deja de ser discípulo nunca".A su vez, el reconocido artista, mostró su pensamiento político: "No me gustan muchas cosas que pasaron en el gobierno anterior, no me gustan muchas cosas de este, pero tampoco no me gustó tampoco cuando Alsogaray me dijo `hay que pasar el invierno` y ahí nos empezaron a `joder` la vida; no hacemos más que pasar el invierno. Apóyennos, nos dicen., opinó. Al respecto agregó: "El hijo tiene que saber que para poder ganar, hay que laburar. Y va a aprender si su padre labura, pero acá, como nadie labura, no lo va a aprender por arte de magia".Al mismo tiempo, el artista, que tenía a todos los asistentes muy compenetrados con su exposición, definió: "Todo tiene que ver con el arte. Trato de trasmitir la música de la vida. Hago musicales. Siempre peleé por estar arriba, pero a veces siento ganas de bajarme un poquito: les digo a veces, `vení, sentate acá, da vos la clase; porque vos tenés mucho para enseñar"."Me gusta lograr que el que tiene cosas, pueda mostrarlas. Yo no descubro nada. Ustedes son mármoles; un buen maestro tiene que lograr sacar lo mejor de ustedes.", expresó.

"Vino a realizar este acto de amor, a enseñar a los chicos"

El intendente de Paraná,Mencionó en el mismo sentido que aspira a que "en un futuro, podamos tener en Paraná, una escuela de teatro musical"."Hay mucha creatividad en nuestro pueblo", resaltó.El intendente, dentro del marco de la actividad cultural de la gestión, dijo: "Estamos poniendo a punto el viejo Juanele que ya está cerca de los 20 años, que fue abandonado mucho tiempo. El Juanele debe ser la verdadera usina cultural de Paraná".