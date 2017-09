Charla en el Hospital De la Baxada para prevenir la obesidad infantil

Considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) "uno de los más serios problemas del siglo XXI", la obesidad infantil está creciendo en el país "a un ritmo alarmante" y anticipa un futuro complicado. Los profesionales enfatizan que cada vez es más precoz. Inculcar buenos hábitos alimentarios es una de las claves para prevenir.La doctora Bárbara Pasman, pediatra del hospital De la Baxada refirió aque. Este viernes se realizó una charla en el lugar, sobre la enfermedad.Estos datos se dan en consonancia a una realidad "a nivel mundial". La obesidad infantil, "", indicó.

¿Qué podemos hacer como padres?

Números a nivel mundial



", aseveró la profesional.Asimismo se refirió al ritmo de vida y la necesidad de "actividad física diaria: Es necesario reducir la cantidad de horas que pasa el niño frente a las pantallas, salir al aire libre, al parque. Si no se lo inculcamos en casa, el chico no lo elige por sí solo"."El chico que tiene una obesidad infantil que no corrige, seguramente será un adulto con otras enfermedades: la obesidad tipo 2 se arrastra desde ese momento, además de cardiopatías, hipertensión, síndrome metabólico", aseguró.El Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional elaborado por la OPS/OMS y la FAO ubica a la Argentina primera en el ranking regional de obesidad. Según ese informe, el 9,9% de los niños menores de cinco años padecen el problema. Para otros organismos, en cambio, figura segunda con un 7,3%.En el primer ranking, al país lo siguen Perú, con 9,8%, y Chile, con 9,5% . "En escuelas y en chicos de entre 11 y 12 años, llegamos a ver hasta un 48% de obesidad", dice Irina Kovalskys, coordinadora del comité de nutrición, obesidad y actividad física de Ilsi (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y docente de la carrera de Nutrición de la Universidad Favaloro.Aunque hasta hace algunos años el sobrepeso y la obesidad eran percibidos como un problema de los países desarrollados, en la actualidad la epidemia se extiende a una velocidad de vértigo a los países de bajos y medianos ingresos. Según la Federación Interamericana del Corazón, se estima que en América latina la prevalencia de sobrepeso y obesidad en chicos menores de 5 años es de más del 7%; en escolares hasta los 11, de entre el 18,9 y el 36,9%, y en adolescentes de 12 a 19 años es del 16,6 al 36,8%. Es decir, del total de niños y adolescentes de América Latina entre el 20 y el 25% de la población tiene sobrepeso y obesidad.