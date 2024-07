Violencia en Venezuela: ministro habla de "plan preconcebido de agrupaciones"

?? #30Jul ??#Importante || Comunicado Oficial por parte del ciudadano GJ Vladimir Padrino López en rechazo a las agresiones perpetradas por adversarios de la Patria. Enlace: https://t.co/mD9G8x5La5 pic.twitter.com/LpBzlnw9f9 — Prensa FANB (@PrensaFANB) July 30, 2024

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, alertó este martes sobre los intentos de desestabilización tras los comicios celebrados el pasado domingo, que dieron la victoria al presidente, Nicolás Maduro.El titular de Defensa leyó un comunicado donde expresó el rechazo contundente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a los hechos de violencia "promovidos por la extrema derecha" ocurridos el pasado lunes en distintas regiones del país tras el proceso de elecciones.Padrino se refirió a los "actos de sabotaje" contra sedes de los organismos públicos, oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), edificaciones privadas, comandos de unidades militares y policiales, máquinas del poder electoral y símbolos de la cultura nacional como la estatua del indio Coromoto y esculturas del exmandatario Hugo Chávez.Se trata, explicó, de "expresiones de odio" que forman parte de un "plan preconcebido de agrupaciones políticas que fueron derrotadas".Según la declaración, estos eventos violentos forman parte de "un intento de golpe de Estado mediático, soportado en las redes sociales y apoyado por el imperialismo norteamericano y sus aliados externos e internos"."Inobjetablemente estamos en presencia del fascismo en su máxima expresión", manifestó.Asimismo, señaló: "La historia ha demostrado que el libreto de la violencia no conduce a nada positivo", dijo.Además, agregó que en los sucesos de la víspera fueron empleados "delincuentes y mercenarios entrenados en el extranjero para ejecutar sus macabros planes. Muchos de ellos ya han sido identificados y capturados, procesados judicialmente".El sargento primero José Antonio Torrents Blanca resultó muerto en el estado Aragua por herida con arma de fuego a la altura del cuello. Del mismo modo, 25 integrantes de la Policía y 23 de la FANB fueron heridos y llevados a centros asistenciales.En el comunicado, el ministro de Defensa apuntó que se usan cientos de millones de dólares para "desacreditar" los comicios, aunque no dio mayores detalles."Hacemos un llamado a la ciudadanía a no caer en provocaciones, ni manipulaciones que fomenten la violencia e intolerancia", añadió. "En este país habrá paz", aseguró."Ese golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más", concluyó Padrino. Fuente: (RT)