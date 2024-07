"La defensa de la democracia es más importante que cualquier título", dijo Biden

Joe Biden: "EEUU es más poderoso que cualquier dictador o tirano"

Joe Biden habló de su futuro y adelantó que se enfocará en que "EEUU siga siendo fuerte"

Este miércoles ofreció un discurso desde el Despacho Oval en el que explicó los motivos de su renuncia y pidió el apoyo para su vicepresidenta y próxima candidata demócrata, Kamala Harris.”, comenzó el mandatario.Joe Biden explicó los motivos tras bajar su candidatura y respaldó a Kamala HarrisEs por ese motivo que, según dijo, decidió "que la mejor manera de avanzar es pasar la antorcha a una nueva generación" ya que "es la mejor manera de unir a nuestra nación”.A continuación, el presidente estadounidense señaló que “la tarea sagrada de perfeccionar nuestra unión no se trata de mí" sino "de ustedes, sus familias, su futuro. Se trata de nosotros, el pueblo”."Estados Unidos es una idea, una idea más fuerte que cualquier ejército, más grande que cualquier océano, más poderoso que cualquier dictador o tirano", insistió el presidente demócrata, que se retiró oficialmente el domingo, después de su pésimo desempeño en un debate contra su rival republicano Donald Trump. "Es la idea más poderosa en la historia del mundo", señaló.Luego se refirió a las elecciones de noviembre en las que estarán en juego el destino de los próximos cuatro del país. “En apenas unos meses, el pueblo estadounidense elegirá el curso del futuro de Estados Unidos”, aseguró.“Hice mi elección. He dado a conocer mis puntos de vista. Quiero agradecer a nuestra gran vicepresidenta Kamala Harris. Ella tiene experiencia. Ella es dura. Ella es capaz. Ella ha sido una socia increíble para mí y una líder de nuestro país. Ahora la elección depende de ustedes, el pueblo estadounidense: ustedes toman esa decisión”, enfatizó.Respecto a los próximos meses, Biden adelantó que se enfocará “en seguir ejerciendo como presidente y en seguir trabajando para que Estados Unidos siga siendo fuerte”. “Creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me centre únicamente en cumplir con mis obligaciones como Presidente durante el resto de mi mandato”, sumó.Al mismo tiempo, aprovechó para hacer un breve repaso de los logros de su gestión, como haber logrado bajar la inflación, subir los salarios y crear 16 millones de nuevos puestos de trabajo para seguir siendo “la economía más fuerte del mundo”. Además, destacó que “la brecha de riqueza racial es la más baja en los últimos 20 años”.En ese sentido, mencionó que su objetivo es continuar con la reducción del costo de vida para las familias trabajadoras y la defensa de los derechos civiles, mientras sigue impulsando la economía.El líder de la Casa Blanca se encontraba aislado en su domicilio en Delaware desde el pasado miércoles, tras dar postivo en una prueba de coronavirus. El mandatario de 81 años se mostró luego de una semana de reposo y que los síntomas desaparecieran. El último informe de su médico, Kevin O'Connor, informa que ya dio negativo de Covid.Biden llegó a la base aérea de Delaware con sus características gafas de aviador, listo para abordar el Air Force One con destino a Washington. Tras las fotos de la prensa, se colocó una mascarilla quirúrgica e ingresó en el avión.Antes las preguntas de los periodistas presentes que esperaban conseguir unas palabras del presidente luego de retirarse de la carrera presidencial, el mandatario se limitó a responder que se encontraba "bien". "El presidente continúa desempeñando todos sus deberes presidenciales", escribió su médico en un comunicado oficial.