Casa Blanca informó que Biden dio positivo de covid

La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo de covid-19 mientras viajaba este miércoles a Las Vegas.



A través de un comunicado oficial, la residencia oficial indicó que el candidato demócrata presentó "síntomas leves" en las vías respiratorias, como tos y malestar general y que fue vacunado.



En este sentido, el mandatario, de 81 años, se autoaislará en su casa de Rexbloth, de acuerdo con las pautas de la CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) para personas sintomáticas, señaló la Casa Blanca, al tiempo que confirmó: "Quedarán pendientes

pruebas de confirmación PCR".



Como consecuencia de la infección, el norteamericano suspendió una aparición de campaña en las Las Vegas, en el estado de Nevada, donde tenía previsto hablar en la Conferencia Anual de UnidosUS, ante más de 1.500 personas en un estado clave para el camino hacia un segundo mandato.



La noticia se conoce luego de que Biden haya reconocido que abandonaría la carrera por la reelección en caso de recomendación médica.



"(Lo haría) si un médico me dijera que tengo este u otro problema...", expresó en una entrevista que iba a ser televisada en las próximas horas.



Además, sostuvo que entró a la batalla presidencial en 2020 como un “candidato de transición” del Partido Demócrata, pero que el contexto del país ha cambiado.



“Pensé que podría seguir adelante y dejárselo (al cargo) a otra persona, pero no anticipé que la situación del país se dividiera tanto. Francamente, creo que lo único que trae la edad es un poco más de sabiduría y he demostrado que sé cómo se hacen las cosas”, manifestó Biden en uno de los fragmentos de la entrevista que se han difundido anticipadamente.