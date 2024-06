Detuvieron a exjefe de Ejército que lideró intento de golpe de Estado en Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció un “golpe de Estado” por parte del ahora destituido comandante general del Ejército boliviano Juan José Zuñiga, quien fue relevado este miércoles junto a los demás mandos militares. Señaló que “resistirá” y llamó a “movilizaciones” para defender la democracia.



Zuñiga, que amenazó con “cambiar el gabinete de Gobierno”, comandó un grupo de militares que ocuparon con vehículos militares la Plaza Murillo, frente a la sede del Gobierno en el centro de la ciudad de La Paz, tirando con un tanque la puerta de la Casa Grande del Pueblo.



Por tal motivo, en un mensaje al país, el presidente Luis Arce denunció que hubo un intento de golpe de Estado e instó a los ciudadanos a salir a defender la democracia. "El país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado, hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque", sostuvo y agregó que "necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado en favor de la democracia". Juan José Zuñiga fue detenido El destituido comandante del ejército boliviano, Juan José Zúñiga, fue detenido tras comandar un intento de golpe de Estado contra el presidente Luis Arce.



Zúñiga fue capturado y conducido a un vehículo policial en las afueras de un cuartel militar. “¡Está detenido mi general!”, señaló el viceministro de Gobierno Interior, Jhonny Aguilera.



En ese marco, la Fiscalía General del Estado de Bolivia anunció que abrirá una “investigación penal” en contra de Zúñiga y todos los militares que participaron en la movilización “irregular” de soldados fuertemente armados que ingresaron “por la fuerza” a la sede del Gobierno de Bolivia en La Paz.



“Ante los últimos acontecimientos suscitados en la ciudad de La Paz”, sede del Gobierno y del Legislativo, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, “dispuso el inicio de todas las acciones legales que correspondan para el inicio de la investigación penal en contra del Gral. Juan José Zúñiga y todos los demás partícipes en los hechos suscitados y que se constituyen en ilícitos penales”, señaló la Fiscalía en un comunicado. El Gobierno repudió el intento de golpe en Bolivia: "La democracia no se negocia" Dentro del palacio presidencial, Arce tomó juramento a José Wilson Sánchez como comandante militar, en reemplazo de Zúñiga, quien pidió que se restablezca la calma y el orden.



Las tensiones han ido en aumento en Bolivia previo a las elecciones generales de 2025, dado que el expresidente Evo Morales planea competir contra su ex aliado, el actual mandatario Arce, creando una brecha en el partido socialista gobernante y una mayor incertidumbre política.



Morales gobernó desde 2006 hasta 2019. Arce asumió el poder en 2020. Defensa de la democracia El presidente Arce recibió el apoyo público de líderes regionales e incluso de políticos conservadores opositores del país, incluida la ex presidenta encarcelada Áñez, quienes han condenado enérgicamente la acción militar.



"Pido al pueblo con vocación demócrata a defender la Patria de algunos grupos militares que actúan contra la democracia y el pueblo", dijo el ex mandatario Evo Morales en su cuenta en la red social X.



La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó los sucesos en Bolivia y llamó al Ejército a respetar al Gobierno elegido legítimamente.



"La comunidad internacional, la OEA y la Secretaría General no tolerarán ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o cualquier otro lugar", dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su cuenta de X.