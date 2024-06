Estuvieron casados casi 69 años y murieron con nueve días de diferencia

Foto: Los dos protagonistas de la historia de amor de casi 69 años Crédito: Clarín

Un matrimonio que iba a cumplir 69 años de casados murieron tomados de la mano mientras compartían habitación en un hospital. Tenían 91 años.



Virginia y Tommy Stevens estuvieron juntos hasta un día antes de cumplir 69 años de casados. Los últimos días de la pareja de Tennessee los pasaron en el hospital, tomados de la mano.



Tommy Stevens murió el 8 de septiembre de 2023 a los 91 años, justo antes de lo que habría sido el 69 aniversario de la pareja, según su obituario. Nueve días después, Virginia , también de 91 años, murió. Aunque la última vez que estuvieron juntos fue en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, sus días estuvieron llenos de sonrisas y familia.



La hija de la pareja, Karen Kreager, dijo que sus padres "se iluminaron" cuando se vieron después de que Tommy y Virginia terminaran en el hospital. El personal del hospital jugó un papel importante para asegurarse de que los dos pudieran pasar el mayor tiempo posible juntos antes de la muerte de Tommy.



“Estaba despierto cuando ella entró”, dijo Kreager. “Tenía los ojos abiertos. No se comunicaba mucho, solo en pequeños susurros. Pero sabía que ella estaba allí y que estaría a su lado. No dejaron de tomarse de la mano en todo este tiempo. Ella no lo soltó nunca". Una vida en pareja Doyle Thomas “Tommy” Stevens nació el día de Navidad de 1931. Apenas unos meses después, en marzo y a 114 kilómetros al sur, nació Virginia McKarem. No pasaría mucho tiempo antes de que ambos se conocieran.



Aunque ambos nacieron a kilómetros de distancia, sus caminos se cruzarían cuando la familia de Virginia se mudó a Kingsport.



Los dos fueron a la misma escuela secundaria, donde se conocieron y se convirtieron en novios de la infancia. A partir de entonces, Tommy y Virginia estuvieron juntos. Después de la escuela secundaria, ambos asistieron a la Universidad antes de casarse en 1954.



Como muchos en esa época, Tommy se unió al ejército de los EE. UU., donde él y Virginia vivieron en varios lugares diferentes del este de los Estados Unidos, pero Tennessee siempre fue su hogar.



Después de servir en el ejército, la pareja se estableció en Memphis, donde tuvieron y criaron un hijo y una hija, Greg y Karen. Los últimos días Pasaron sus últimos años asistiendo a actividades escolares y eventos deportivos con sus nietos, pasando vacaciones en la playa con la familia y simplemente estando juntos hasta que la salud de Tommy comenzó a decaer, víctima del Alzheimer.



En sus últimos días, Tommy estaba en una unidad de cuidado de la memoria en un centro de vida asistida en Virginia, hasta que su condición se agravó con sepsis, lo que llevó a su traslado al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Simultáneamente, Virginia sufrió múltiples lesiones y fue ingresada en la misma institución.



El personal de la unidad de cuidados paliativos, conmovido por la situación, decidió juntar las camas de la pareja para facilitar la atención de su familia



Los últimos días que pasaron juntos Tommy y Virginia hicieron precisamente eso: estar juntos.



