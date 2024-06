Amor por la Selección Argentina: hinchas coparon el Times Square en New York

Times Square en este momento. ???pic.twitter.com/HCv3EWDYQs — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 24, 2024

Queda cada vez menos para que se desarrolle el próximo duelo de la Selección Argentina en la Copa América, donde enfrentará a Chile por la segunda fecha del Grupo A. Será en el MetLife de la ciudad de New Jersey.Sin embargo, la pasión que se tiene por la “Scaloneta” no ha frenado desde la seguidilla de títulos y en esta ocasión, en horas de la noche del lunes se realizó un banderazo de apoyo al equipo en el Times Square, de New York.Todas las postales que se vieron por las redes sociales se vieron hinchas con caras pintadas, gorros, banderas y cánticos que se popularizaron con el paso del tiempo.