Son más de 1.000 los muertos por el excesivo calor en peregrinación a La Meca

Foto 1/2 Crédito: FADEL SENNA/AFP/Getty Images Foto 2/2

Entre los muertos había más de 660 personas procedentes de Egipto. Autoridades afirmaron en El Cairo que retiraron la licencia a 16 agencias de viajes que facilitaron los traslados de peregrinos con diversas irregularidades.



Arabia Saudita no hizo una declaración oficial sobre la cifra de muertos durante la peregrinación, que todos los musulmanes están obligados a hacer una vez en su vida.



El gobierno egipcio anunció la muerte de 31 peregrinos debido a enfermedades crónicas durante el haj (la peregrinación, que también suele traducirse como hach) pero no dio un conteo total oficial. Aunque un funcionario gubernamental que no reveló su identidad indicó que hubo al menos 630 fallecidos más que viajaron a Arabia Saudita con visas de visita, la mayoría registrados en el Complejo de Emergencias en el vecindario de Al-Muaisem de La Meca. Un diplomático egipcio confirmó el conteo y dijo que la mayoría de los muertos habían sido sepultados en Arabia Saudita.



En su comunicado, el gobierno egipcio dijo que 16 agencias de viajes no habían prestado servicios adecuados a los peregrinos. Añadió que esas agencias facilitaron de forma ilegal que los viajeros llegaran a Arabia Saudita con visas que no les autorizaban a llegar a La Meca.



Los responsables de las compañías fueron reportados a la fiscalía para investigaciones.



Entre los muertos también había 165 peregrinos de Indonesia, 98 de India y docenas más de Jordania, Túnez, Marruecos, Argelia y Malasia.