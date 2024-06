Evacuaron el Palacio de Versalles tras una alarma de incendio

Un incendio se declaró el martes en el Palacio de Versalles que obligó a evacuar a los visitantes de uno de los lugares turísticos más concurridos de Francia antes de que el episodio fuera controlado, informó un portavoz.



El Palacio, construido en el siglo XVII para el rey Luis XIV, fue la principal residencia real hasta la Revolución Francesa en 1789.



"Han venido los bomberos. Ya no hay humo, ni llamas y no hay daños en la colección", añadió el portavoz, quien destacó que el incendio se declaró en una zona del tejado donde se estaban realizando obras de renovación.



Más de siete millones de personas visitan el palacio cada año, informó la agencia de noticias Reuters.



Inicialmente, una alarma de incendio se activó en el dominio real del Palacio de Versalles, había adelantado la agencia de noticias Xinhua. Los bomberos acudieron al lugar, mientras que cientos de visitantes fueron evacuados detrás de las puertas de entrada del castillo. Reapertura El Palacio de Versalles fue posteriormente reabierto, informó Xinhua, reflejando lo que anunció el emblemático recinto turístico francés en la red social X.



"El incidente fue puesto bajo control rápidamente y el público fue evacuado como medida de seguridad. El palacio y los jardines ahora están abiertos", indicó el Palacio de Versalles, aunque no dio más detalles sobre el incidente.



Una operación "muy importante" de los bomberos estuvo en marcha en el lugar desde media tarde, abundó el diario francés Le Figaro.



Varios videos en las redes sociales mostraron el humo que salía humo del palacio mientras eran evacuados los visitantes.



El Parque de Versalles será la sede de las competencias ecuestres y de pentatlón moderno de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.