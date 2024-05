Qué se sabe del accidente de helicóptero donde murió el Presidente de Irán

Internacionales Confirman la muerte del presidente de Irán tras hallar helicóptero donde viajaba

Los medios estatales iraníes dijeron el lunes que el presidente Ebrahim Raisi, el ministro de Asuntos Exteriores del país, Hossein Amirabdollahian, y otras personas habían sido encontrados muertos después de una búsqueda de horas en una región montañosa y brumosa del noroeste del país. La televisión estatal no dio ninguna causa inmediata del accidente.El helicóptero transportaba el domingo a Raisi, Amirabdollahian, el gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental y otros funcionarios, según la agencia de noticias estatal IRNA.Raisi regresaba después de viajar a la frontera de Irán con Azerbaiyán para inaugurar una presa con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, cuando se produjo el accidente en el bosque de Dizmar, en la provincia de Azerbaiyán Oriental.IRNA dijo que en el accidente murieron ocho personas, incluidos tres miembros de la tripulación a bordo del helicóptero Bell, que Irán compró a principios de la década de 2000.Los funcionarios iraníes dijeron que el terreno montañoso y boscoso y la densa niebla impidieron las operaciones de búsqueda y rescate, que continuaron durante la noche.El presidente de la Media Luna Roja iraní, Pir-Hossein Koulivand, dijo el domingo por la tarde que 40 equipos de búsqueda estaban en el terreno a pesar de las “condiciones climáticas difíciles”. Debido al mal tiempo, era “imposible realizar búsquedas aéreas” con drones, afirmó Koulivand, según IRNA.No fue hasta la madrugada del lunes que las autoridades anunciaron que se había encontrado el helicóptero y que todos sus ocupantes estaban muertos.El lunes temprano, las autoridades turcas publicaron lo que describieron como imágenes de drones que mostraban lo que parecía ser un incendio en el desierto y que “sospechaban que eran restos de un helicóptero”. Las coordenadas enumeradas en las imágenes sitúan el incendio a unos 20 kilómetros al sur de la frontera entre Azerbaiyán e Irán, en la ladera de una montaña empinada.Las imágenes publicadas por IRNA mostraron lo que la agencia describió como el lugar del accidente, al otro lado de un valle empinado en una cadena montañosa. Los soldados, hablando en el idioma local azerí, dijeron: “Ahí está, lo encontramos”. Poco después, la televisión estatal decía en un texto en pantalla: “No hay señales de vida de las personas a bordo”.Era un modelo Bell 212, según informaron los medios de comunicación estatales iraníes.Estos helicópteros, una versión civil del omnipresente UH-1N “Twin Huey” de la época de la guerra de Vietnam, son muy utilizados en todo el mundo tanto por gobiernos como por operadores privados.Por ahora las autoridades iraníes no han especulado públicamente sobre la posible causa del incidente, pero funcionarios describieron cómo la densa niebla y la lluvia provocaron dificultades para el helicóptero.Raisi era visto como un protegido del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y un sucesor potencial de su posición dentro de la teocracia chiíta del país.Según la Constitución iraní, si un presidente muere, el primer vicepresidente del país (en este caso, Mohammad Mokhber) se convertiría en presidente. Khamenei ha asegurado públicamente a los iraníes que no habrá “interrupciones en las operaciones del país” como resultado del accidente.Después de que se supo la noticia de la operación de búsqueda, países como Rusia, Irak y Qatar hicieron declaraciones de preocupación por el destino de Raisi y se ofrecieron a ayudar en la búsqueda.El presidente azerbaiyano Aliyev ofreció todo el apoyo necesario. Las relaciones entre los dos países han sido frías debido a las relaciones diplomáticas de Azerbaiyán con Israel, el archienemigo regional de Irán.Arabia Saudita, tradicionalmente rival de Irán, aunque los dos países recientemente se acercaron, dijo que apoya a “Irán en estas circunstancias difíciles”.No hubo una reacción oficial inmediata de Israel. El mes pasado, tras un ataque israelí contra un edificio consular iraní en Damasco que mató a dos generales iraníes, Teherán lanzó cientos de misiles y drones contra Israel. La mayoría de ellos fueron derribados y, al parecer, las tensiones han disminuido.Estados Unidos, que tiene su propio historial de tensiones con Teherán, tampoco ha comentado públicamente sobre la muerte de Raisi. (Infobae / con información de AP)