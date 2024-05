Chile reduce jornada laboral: "No se vive para trabajar, se trabaja para vivir"

Cómo se aplicará la reducción de la jornada laboral

El presidente de Chile, Gabriel Boric, defendió, con motivo del Día Internacional del Trabajo, la reducción de la jornada laboral que empezó a aplicarse en el país. "Uno de los problemas que tenemos en Chile es que nos falta cohesión social y para que haya más cohesión social se requiere tiempo", indicó el mandatario en un acto en el Hospital del Trabajador, en Santiago.El presidente también dijo que "se tiene que poner en el centro el derecho de las personas a compartir, a que no se vive para trabajar, se trabaja para vivir". En la última semana de abril, comenzó a aplicarse la primera etapa de la ley que reduce de 45 a 40 horas la jornada laboral."Tener una hora más a la semana para compartir y en un futuro próximo 4 horas más a la semana para poder compartir con la familia, salir al parque, recuperar los espacios públicos es tremendamente importante también en el tipo de sociedad que construimos", subrayó Boric.La reducción de la jornada laboral, añadió Boric, "no es solamente un debate económico, es la cohesión social que necesitamos para poder construir un mejor país".Entró en vigor en Chile la "ley de 40 horas", que permitirá reducir gradualmente la actividad laboral de las 45 horas semanales actuales hasta las 40 en 2028.La medida, que fue aprobada por una mayoría amplia del Congreso en abril de 2023, no conllevará la disminución de los salarios y obligará a las empresas a reducir en 2024 la actividad laboral de sus empleados en una hora, pasando de 45 horas a 44. En 2026, se prevé otra disminución hasta las 42 horas y finalmente, en 2028, la semana laboral pasará a ser de 40 horas.El Ministerio de Trabajo de Chile felicitó a las empresas que se han sumado a esta iniciativa: "Son más de 5.400, de las cuales el 90 por ciento son pymes", informaron.