La provincia cubre tratamientos oncológicos a través de partidas especiales

En lo que va del corriente año, el Ministerio de Salud provincial ha destinado más de dos mil setecientos millones de pesos (2.744.921.252,44), para la cobertura de tratamientos oncológicos. En este sentido, en el último mes, 467 personas de diferentes puntos de la provincia, han recibido cobertura de más de mil tratamientos oncológicos adquiridos por la cartera sanitaria provincial, a través de diversas gestiones, y mediante la articulación y coordinación con los efectores públicos de la red provincial de salud.



"Es importante destacar que independientemente de los mecanismos o gestiones que pueda hacer la provincia con organismos nacionales para la provisión de medicamentos oncológicos, se tiene la firme convicción que la salud es un derecho impostergable y, por lo tanto, en todos los casos se destinan fondos del Tesoro Provincial, a los fines de asegurar el acceso a tratamientos de calidad para todos los entrerrianos que así lo requieran", señaló la directora general de Prestaciones de la cartera sanitaria, María Eva Famin.



En este sentido, cabe citar, que el costo de este tipo de medicamentos -más allá de la naturaleza de los mismos, el objetivo, tipo de patología que previene, o tratamiento- se cubre a través de distintos mecanismos de financiación que ha dispuesto la cartera sanitaria provincial, a fin de garantizar su disposición.



Específicamente, para el caso de los medicamentos oncológicos, es importante señalar que la provincia cuenta con distintos procedimientos de cobertura para disponer de los tratamientos farmacológicos para las personas que no poseen financiación por parte de la seguridad social o de las obras sociales, del ámbito privado o prepagas, entendiendo que el Estado es el garante del derecho a la salud de sus ciudadanos, con acceso a servicios de atención de calidad.



De allí que cada entrerriano que asiste a un efector perteneciente a la red pública de hospitales o centros de salud provinciales y que poseen indicación de cualquier tratamiento, -incluyendo los farmacológicos- son financiados mediante transferencias regulares de fondos desde el nivel central.



Asimismo, en los casos en que debido a la complejidad o capacidad del sistema no se puede resolver el problema de salud en cuestión, los pacientes son derivados a efectores privados y/o públicos de otras jurisdicciones, con un sistema de referencia y contrarreferencia continuo para realizar el seguimiento de los casos.



Para el caso de pacientes oncológicos sin cobertura, que no están afiliados al programa Incluir Salud, Entre Ríos cuenta con el Banco Provincial de Drogas Oncológicas -ubicado en el hospital San Martín de Paraná- , que centraliza todos los pedidos médicos enviados por los hospitales públicos, realizados por especialistas distribuidos en el territorio provincial. De acuerdo al costo del medicamento oncológico, el banco los puede tener en stock o bien realizar la compra específica del fármaco, que se envía al centro hospitalario de atención para su administración o dispensa.



Cada mes el Ministerio de Salud envía al banco la partida mensual de fondos necesaria para la reposición de lo invertido. En este sentido, se remitieron 309.666.547,71 pesos, correspondientes al mes de diciembre 2023; por enero de 2023, se dispusieron de 278.946.225,30; por febrero, 379.461.509,37; por marzo 547.968.744,13 y por abril 880.122.733,48 de pesos, lo que hace una inversión total de 2.396.165.759,99 de pesos. Incluir Salud

Las personas titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas están afiliadas al Programa Incluir Salud, cuya población mayoritariamente corresponde a personas con discapacidad, pero también incluye a madres con más de siete hijos; adultos de más de 70 años; y Veteranos de Malvinas que no posean cobertura de otro subsector de salud. Actualmente, el programa cuenta con 33.451 beneficiarios en la provincia, y posee sus propios mecanismos de financiación.



Particularmente, para el caso de los medicamentos oncológicos de alto costo, desde la Unidad de Gestión dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, se centralizan los pedidos efectuados por especialistas en la materia, distribuidos en los distintos efectores públicos de salud, se conforma un padrón con el detalle de los beneficiarios y medicamentos en cuestión, para realizar la transferencia mensual a cada uno de los hospitales de referencia, en función de estos recursos requeridos para la cobertura correspondiente.



En el marco de este programa, en el año en curso, y solo teniendo en cuenta los tratamientos oncológicos, cabe destacar que el total de los fondos remitidos a Hospitales para tratamientos oncológicos de alto costo, fue de 348.755.492,45 de pesos (trescientos cuarenta y ocho millones, setecientos cincuenta y cinco mil, cuatrocientos noventa y dos con 45 centavos), y la cantidad de beneficiarios en tratamiento oncológico en la actualidad son catorce, con el requerimiento de 19 tratamientos.