Estados Unidos votó en contra de la adhesión de Palestina como miembro de la ONU

Estados Unidos utilizó su poder de veto este jueves en una votación en el Consejo de Seguridad sobre el pedido de los palestinos para adherir a Naciones Unidas (ONU) como Estado de pleno derecho, una posibilidad que Israel rechaza.



El proyecto de resolución presentado por Argelia, que recomendaba a la Asamblea General "que el Estado de Palestina sea admitido como miembro de Naciones Unidas", obtuvo 12 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones de Reino Unido y Suiza, detalló RT.



La votación se produce tras más de seis meses de ofensiva militar israelí en ese territorio palestino, en represalia por el mortífero ataque perpetrado el 7 de octubre por el grupo islamista Hamás en el sur de Israel. Palestina criticó el veto de Estados Unidos en la ONU La Autoridad Palestina criticó el jueves el veto de Estados Unidos a la adhesión de los palestinos a la ONU como Estado de pleno derecho, considerando que es una "agresión flagrante" que empuja a Oriente Medio al "borde del abismo".



"Esta política estadounidense agresiva hacia Palestina, su pueblo y sus derechos legítimos representa una agresión flagrante al derecho internacional y una incitación a que continúe la guerra genocida contra nuestro pueblo (...) que conducen a la región aún más al borde del abismo", declaró la oficina del presidente Mahmud Abás en un comunicado.



El enviado especial de la Autoridad Palestina, Ziad Abu Amr, había manifestado en la previa que "la concesión a Palestina de la condición de miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas eliminará parte de la injusticia histórica a la que se han visto sometidas las sucesivas generaciones palestinas".



El Consejo "debe asumir sus responsabilidades y no debe defraudar al pueblo palestino y su legítima búsqueda de independencia y adhesión", añadió Hossam Zaki, vice secretario general de la Liga Árabe.



El ministro jordano de Asuntos Exteriores, Ayman Safadi, consideró, por su parte, que "no existe seguridad mientras la injusticia israelí siga negando la humanidad del pueblo palestino y el derecho a la vida, la libertad, la dignidad, la seguridad y la condición de Estado".



El enviado israelí ante la ONU, Gilad Erdan, fustigó el hecho de que el Consejo estuviera incluso revisando el asunto, calificándolo de "inmoral".



