México niega conflicto diplomático tras el chispazo entre Milei y López Obrador

La Embajada de México en Argentina desestimó el viernes cualquier conflicto diplomático con Argentina luego de los recientes intercambios entre Javier Milei y Manuel López Obrador, reafirmando que la relación entre ambos países es “robusta”.“La relación entre México y Argentina es firme, fundamentada en el mutuo respeto y la colaboración bilateral”, expresó la Embajada a través de un breve comunicado, además de negar “categóricamente” la existencia de un conflicto bilateral tras las contundentes declaraciones de los líderes.Asimismo, México aprovechó el comunicado para refutar la presunta expulsión de su personal diplomático del país. Esto concuerda con las últimas afirmaciones de la canciller Diana Mondino, quien también buscó mitigar la tensión entre los presidentes: “No estamos ante un asunto de Estado, sino de individuos. Las cuentas las manejan personas. No creo que esto pueda afectar la relación entre ambos países”.Las discrepancias entre Milei y López Obrador se hicieron evidentes en las últimas horas con críticas mutuas por parte de los mandatarios. Todo comenzó cuando salieron a la luz declaraciones del presidente argentino en una entrevista con la cadena CNN, en las que expresaba su opinión sobre su homólogo mexicano.El líder libertario comentó en dicha entrevista que consideraba un “halago que un ignorante como López Obrador hable mal” de él, enfatizando que esto le enaltece.El presidente argentino, Javier Milei, justificó el jueves las críticas dirigidas hacia su homólogo colombiano, las cuales han desencadenado una disputa diplomática entre ambos países, argumentando que previamente Gustavo Petro lo había comparado con Adolf Hitler.En la misma línea, Milei publicó un mensaje referente al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con quien también tiene una relación tensa.En aquella ocasión, Milei, quien era candidato presidencial, criticó al socialismo afirmando que un socialista “es una basura” y “un excremento humano”. Petro respondió en sus redes sociales con tres palabras en referencia a las declaraciones del líder de La Libertad Avanza: “esto decía Hitler”.Las relaciones entre ambos se agriaron aún más después de que Milei arremetiera contra Petro en una entrevista con CNN, la cual se publicará completa el domingo. En adelantos difundidos, el presidente argentino se refirió a su homólogo colombiano como “alguien de quien no se puede esperar mucho, siendo un asesino terrorista”, haciendo referencia a su pasado como miembro de un grupo guerrillero colombiano.En respuesta a estas declaraciones, el gobierno colombiano ordenó el miércoles la expulsión de los diplomáticos argentinos sin especificar quiénes serían afectados por la medida.La cancillería colombiana destacó en un comunicado que esta no es la primera vez que Milei ofende a Petro, lo que ha “deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente”.En declaraciones anteriores en enero, el líder libertario llamó a Petro “un comunista asesino” que “está hundiendo” a su país, lo que provocó que el gobierno de Colombia llamara a consultas al embajador colombiano en Argentina.“Acá una de las muchas agresiones de AMLO”, escribió Milei el jueves junto con una referencia de prensa sobre los comentarios del presidente mexicano en noviembre, cuando lo calificó de “facho conservador”.Esta no es la primera vez que López Obrador critica al presidente argentino. Tras su victoria en las elecciones de noviembre, el mandatario mexicano llegó a compararlo con los exdictadores Jorge Rafael Videla de Argentina, Francisco Franco de España y el chileno Augusto Pinochet.El portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, trató de reducir la tensión con Colombia en una entrevista el miércoles por la noche con el canal de cable Todo Noticias, expresando que “siempre apelamos a que las diferencias, que son abismales entre la ideología de Petro y la de Milei, no afecten la relación entre los pueblos”.El expresidente argentino Alberto Fernández manifestó en su cuenta de X que “es absolutamente inadmisible la manera despectiva y descalificadora como el presidente argentino se expresa de presidentes legítimamente elegidos por sus pueblos y que son líderes reconocidos en toda Latinoamérica”. Fuente: (LosAndes)