La respuesta de López Obrador a Milei luego de que lo llamara “ignorante”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este jueves por la tarde al calificativo que utilizó el presidente Javier Milei - para referirse a su persona. “Ignorante”, fue la palabra que empleó el líder de La Libertad Avanza y generó controversia.



“Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé ‘facho conservador’”, recordó López Obrador en primera instancia. Luego amplió: “Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser ‘comunista’ y ‘representante del Maligno en la tierra’, cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido”.



La publicación de jefe de Estado mexicano concluye con una breve mención a Gustavo Petro, mandatario colombiano y quien también recibió críticas recientes por parte de Milei, dichos que derivaron en las últimas horas en la expulsión de diplomáticos argentinos en Colombia. “Post data: abrazo a Gustavo Petro”, cerró.



Cabe destacar que las declaraciones de Milei sobre López Obrador, llegó a la campaña presidencial mexicana: tanto la candidata oficialista Claudia Scheinbaum como la opositora Xóchitl Gálvez reaccionaron rechazando las declaraciones de Milei.



Sheinbaum, del partido Morena (el mismo de AMLO) pidió respeto para López Obrador y dijo que él y Milei representan dos proyectos diferentes. “Claro que nosotros pedimos que haya respeto para el presidente, pero lo que está en el fondo pues son los proyectos. Por eso, es lo que hay que reivindicar más allá de cualquier cosa. Ellos consideran un proyecto y nosotros tenemos otro proyecto y tiene que haber respeto”, dijo la candidata y ex jefa de Gobierno de Ciudad de México.



Por su parte, la candidata de los partidos de oposición PAN-PRI-PRD a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, también rechazó —a su modo— los dichos de Milei.



"No le permito al presidente Milei que hable mal de Andrés Manuel López Obrador, de ese me encargo yo", dijo la exsenadora.

La Cancillería hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento.



López Obrador tampoco se ha pronunciado en respuesta a Milei. Este jueves y viernes no hay la habitual conferencia mañanera de AMLO. Se espera que el lunes pueda ocurrir una respuesta del Gobierno o el presidente.

Milei dijo que “es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”.

Los cruces entre Milei y López Obrador no son una novedad. En más de una oportunidad, el mandatario mexicano ha criticado posturas del argentino e incluso lo comparó con dictadores.

Tenso vínculo diplomático entre la Argentina y Colombia

Las relaciones entre Colombia y Argentina también atraviesan un escenario de turbulencia desde febrero de este año. Hace un mes atrás, en un breve diálogo con la cadena de televisión colombiana NTN24, el referente libertario llamó a Petro una “plaga letal” para los colombianos y reiteró que está “hundiendo” al país, algo que ya había dicho en una entrevista previa en la cual tildó a su par de “comunista asesino”, un calificativo similar que empleó en sus dichos a CNN.



Aquella declaración provocó una enérgica respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que expresó a través de un comunicado su “contundente rechazo”. “Colombia rechaza estas irrespetuosas declaraciones, que se presentan de manera reiterativa, las cuales deterioran los lazos históricos de amistad entre las dos naciones y representan una ofensa para la dignidad del Presidente de la República de Colombia elegido democráticamente”, indicaba el escrito.



Días después, Petro devolvería gentilezas al responder a un informe que señaló que las decisiones del jefe de Gobierno argentino aumentaron los índices de pobreza en el país. “Profundizar el sistema neoliberal de regulación del capitalismo a partir del libre mercado es como sacar un cadáver de su tumba. Ya no sirve la simple libertad del mercado como productor de bienestar porque nos llevó a lo peor: la enfermedad pandémica, la pobreza, la guerra, el genocidio”, escribió en X.



“Muy tonto confundir libertad del mercado con Libertad. La libertad es la superación de la necesidad en el ser humano, incluida la necesidad de estar atado a poderes económicos o estatales. Los mal llamados hoy ‘libertarios’ creen que libertad es esclavizar el ser humano ante los grandes poderes económicos, defienden el viejo objetivo de los Nazis. Ser verdadero libertario es la emancipación del ser humano: conquistar el reino de la Libertad”, siguió el titular del Ejecutivo colombiano.



Ayer, tras un nuevo embate de Milei su par colombiano, a quien acusó de haber sido “asesino terrorista y comunista”, el Gobierno colombiano confirmó que ordenó expulsar a los diplomáticos argentinos en Bogotá, aunque pese a versiones todavía no dijo nada sobre la decisión que tomará con su embajada en la Argentina.



“Cero y van tres. Es claro que cada que le pregunten a Javier Milei por Gustavo Petro responderá con insultos. En las dos oportunidades anteriores el presidente colombiano ha preferido restarle importancia a esas ofensas”, había escrito el embajador Camilo Romero, que hace tiempo que no está en la Argentina, en su cuenta de X. Subrayó que “las palabras de Milei hablan más de él que de Petro”. Luego, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció que en represalia a las acusaciones de Milei, que no son las primeras, ordenó la expulsión: “Será comunicada por los canales diplomáticos”.

“Las expresiones del presidente Argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática”, dice el comunicado que publicó la Cancillería colombiana.



“En este contexto, el Gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la embajada de Argentina en Colombia. El alcance de esta decisión se comunicará a la Embajada argentina por los canales institucionales diplomáticos”, agrega.



“La Cancillería, en nombre del Gobierno de Colombia, repudia declaraciones hechas por el Sr. Javier Milei, Pdte. de Argentina, en entrevista al canal CNN en las que se expresa de forma denigrante en contra del Primer Mandatario de los colombianos, el respetado señor Gustavo Petro”, añade. Esto daña profundamente las relaciones bilaterales entre Bogotá y Buenos Aires, consignó La Nación



La versión de la posible expulsión de los diplomáticos circuló durante toda la tarde. Al final, las palabras de Camilo Romero anticiparon una decisión inminente, que llegó por la noche. La decisión incluye expulsar al representante argentino ante Bogotá, Gustavo Dzugala.