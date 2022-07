Fue "planeado durante semanas" el tiroteo en desfile del 4 de julio en EEUU

Internacionales Detuvieron al sospechoso del tiroteo durante desfile del 4 de julio en EEUU

El sospechoso del tiroteo perpetrado el lunes durante un desfile por la Independencia de Estados Unidos en las afueras de Chicago, planeó el ataque "durante varias semanas", según informó este martes la policía, que también indicó que el arma utilizada fue adquirida de forma legal y que el presunto autor vestía ropa de mujer para mezclarse entre la multitud.Seis personas murieron y otras 24 resultaron heridas cuando un hombre abrió fuego desde un techo con un rifle de asalto durante el desfile por el 4 de julio de Highland Park, en los suburbios de Chicago."El rifle fue comprado en (el estado de) Illinois (al que pertenece Highland Park) y la información que tenemos al momento indica que fue comprado legalmente" por el sospechoso, añadió el vocero.El representante de la fuerza también indicó que Crimo utilizó el coche de su madre para escapar del lugar y se mezcló con la multitud porque ocultó su identidad vistiendo ropa de mujer.Covelli añadió que se localizó un segundo rifle dentro del auto usado para huir de la escena y que no hay indicios de que el presunto autor actuara con alguien más.Los investigadores hablaron con los testigos y revisaron los vídeos de seguridad de las últimas 24 horas.El sospechoso no dijo por qué abrió fuego, pero, de acuerdo a la prensa estadounidense, algunas de sus publicaciones en internet son violentas, sobre armas y tiroteos.Según el periódico local Chicago Tribune, en un video publicado hace ocho meses, se ve a un joven, que al parecer sería Robert Crimo, en una habitación y en un aula de clases con carteles de un hombre armado disparando a personas. Y un comentario grabado en audio: "Necesito hacerlo, es mi destino. Todo me ha llevado a esto. Nada puede detenerme, ni siquiera yo".En imágenes en la cuenta de Twitter del sospechoso se le ve con una bandera de apoyo al expresidente republicano Donald Trump sobre la espalda, consignó la agencia de noticias AFP.La alcaldesa de Highland Park, Nancy Rotering, declaró al canal NBC que conoció al joven cuando era Boy Scout y ratificó que el arma usada en el tiroteo fue comprada legalmente, en un momento en que crece la presión por parte del presidente Joe Biden de regular el uso y la compra de armas de fuego.El tiroteo se produce poco después de una masacre el 24 de mayo de 19 escolares y dos maestros en una escuela primaria en Uvalde, Texas. Antes, el 14 de mayo, un supremacista blanco mató a tiros a 10 personas negras en una tienda de comestibles en Buffalo, Nueva York.Y sucede menos de diez días después de que la Corte Suprema falló a favor de una expansión de los derechos de tenencia de armas de fuego en Estados Unidos pese a la ola de tiroteos masivos.Según la página web Gun Violence Archive, más de 22.400 personas murieron por armas de fuego en lo que va del año, incluyendo los suicidios.En este espiral de violencia, al menos tres personas fallecieron este martes y otras 7 resultaron heridas en un tiroteo en Gary (estado de Indiana) durante una fiesta, mientras que en otra celebración por el Día de la Independencia en Filadelfia hubo un ataque con disparos contra dos policías que fueron hospitalizados y están fuera de peligro.