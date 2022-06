La OMS aconsejó no emitir una alerta sanitaria mundial por viruela del mono

Internacionales Alerta sanitaria en Chile por seis casos de viruela del mono en una semana

El Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), conformado por expertos de todo el mundo, aconsejóaunque reconocieron que el brote "constituye una emergencia y que controlarlo requerirá una respuesta “intensa”, informó el sitio oficial Noticias ONU.El Comité, luego de una reunión de tres días, resolvió por consenso aconsejar a la Director General de la OMS que no declare el nivel más alto de alerta ya que, por el momento,La viruela del mono se ha detectado en 50 países, de todas las regiones, con 3.000 casos desde principios de mayo.Sin embargo, el Comité reconoce unánimemente que“Me aconsejaron que en este momentoque es el nivel más alto de alerta que la OMS puede emitir, pero reconocieron que la convocatoria del propio comité refleja la creciente preocupación por la propagación internacional de la viruela del mono”, agregó.Y, destacó que “lo que hace que el brote actual sea especialmente preocupante es la rápida y continua propagación a nuevos países y regiones, y el riesgo de una nueva transmisión sostenida en poblaciones vulnerables, como las personas inmunodeprimidas, las mujeres embarazadas y los niños”.Otro dato poco frecuente, según los expertos, es el hecho de que "la gran mayoría de los casos se observe entre hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, de corta edad, no inmunizados previamente contra la viruela", informó la ONU.Algunos miembros sugirieron que, dado el bajo nivel de inmunidad de la población contra la infección por el virus de la viruela, existe un riesgo de transmisión en la población en general que no debería pasarse por alto.También buscan despejar dudas acerca de los modos de transmisión; el espectro completo de presentación clínica; el periodo infeccioso; las especies reservorio y el potencial de zoonosis inversa; y el acceso a vacunas y antivirales y su eficacia en humanos.. En los pocos lugares en los que se dispone de vacunas, se están utilizando para proteger a quienes pueden estar expuestos, como los trabajadores sanitarios y el personal de laboratorio.A los expertos les preocupa la posibilidad de que se agrave la estigmatización y la vulneración de derechos de los grupos afectados, “lo que dificultaría aún más la respuesta”.