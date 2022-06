Europa: OMS no aconseja suspender actividades masivas por la viruela de mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró hoy que los festivales y conciertos veraniegos en Europa no deberían cancelarse por la viruela del mono, pero llamó a vigilar el riesgo de extender el virus.



Los casos de esta enfermedad aumentan desde mayo más allá de los países donde era endémica y se concentran especialmente en Europa occidental.



Hasta el momento se detectaron 3.200 casos y un deceso en 48 países distintos, según la OMS.



"Tenemos todos los festivales de verano, conciertos y otros acontecimientos que empiezan en el hemisferio norte" que "pueden representar un entorno propicio para la transmisión", dijo Amaia Artazcoz, especialista de aglomeraciones masivas de la OMS.



"Sin embargo, no recomendamos retrasar o cancelar ninguno de estos eventos en las áreas donde se han identificado casos de viruela del mono", añadió durante una charla virtual sobre esta temática, según informó la agencia AFP.



Sarah Tyler, consultora de comunicaciones de emergencias sanitarias de OMS Europa, indicó que habrá más de 800 festivales en la región que reunirán a cientos de miles de personas de distintos países.



"Muchos asistentes tienen mucha movilidad y son activos sexualmente y algunos de ellos tendrán contactos íntimos piel con piel en o alrededor de estos eventos", dijo Tyler, señalando que si no se toman acciones, "nos arriesgamos a ver un aumento de casos de viruela del mono en Europa este verano".



La OMS pidió a los organizadores de estos eventos que adviertan del riesgo con campañas de comunicación, que detecten casos rápidamente, detengan la transmisión y protejan a la gente en riesgo.



Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, dolor de cabeza, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor muscular y falta de energía.



Luego aparecen erupciones en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies; lesiones, pústulas y, finalmente, costras. Suele curarse en unas tres semanas.