Masacre en escuela de Texas: al menos 14 alumnos y una maestra fueron asesinados

El agresor “disparó y mató, de manera horrible e incomprensible, a 14 estudiantes y mató a un maestro”, confirmó el gobernador del estado, Greg Abbott, en rueda de prensa.Además, precisó que el atacante, identificado como Salvador Ramos, también había “fallecido”, y agregó que “se cree que los agentes que respondieron lo mataron”.Por su parte, el alcalde de Uvalde, Don McLoaughlin, había reconocido previamente que la situación era “muy mala” y que su equipo estaba tratando de contactar con los padres de los niños para transmitirles toda la información que disponían.

There is an active shooter at Robb Elementary. Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more information is gathered it will be shared.



The rest of the district is under a Secure Status.