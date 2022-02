Según la OMS, se registra "un muy preocupante incremento en los fallecimientos"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) le advirtió a los países que suspendieron restricciones y medidas preventivas contra el coronavirus que deberían hacerlo de forma lenta y progresiva, debido al aumento de muertes por la enfermedad que se está registrando en "la mayoría de las regiones del mundo"."Desde que la variante Ómicron fue identificada por primera vez hace apenas diez semanas, cerca de noventa millones de casos fueron reportados a la OMS, más de los que se reportaron durante todo 2020", dijo el director de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.El titular del organismo apuntó que actualmente se está registrando "un muy preocupante incremento en los fallecimientos en la mayoría de las regiones del mundo"."Más transmisión significa más muertes. No estamos pidiendo a ningún país regresar al confinamiento, sino que estamos pidiendo a todos los países proteger a sus habitantes utilizando todas las herramientas disponibles, no sólo las vacunas", señaló.Luego, el director de la OMS concluyó: "Es prematuro para cualquier país rendirse o declarar la victoria".Según informó María Van Kerkhove, directora técnica del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, en los últimos siete días fueron reportados más de 22 millones de casos, en su mayoría causados por la variante Ómicron."Lo más preocupante en este momento es que en las últimas cuatro semanas hemos visto un drástico incremento en el número de muertes relacionadas con el coronavirus en todo el mundo, lo cual no debería estar ocurriendo en este momento en el que tenemos las herramientas que pueden de hecho impedir esto", subrayó Van Kerkhove.Respecto a las regiones que comenzaron a relajar las restricciones por la covid-19, Van Kerkhove pidió cautela "porque muchos países aún no han pasado el pico de Ómicron" y "este no es el momento de suspender todo al mismo tiempo". Esa suspensión, consideró la experta, debería darse "de forma progresiva y lenta, paso a paso" porque este virus es bastante dinámico.Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, coincidió en que los países deben trazar su propio camino al suspender las medidas en lugar de seguir ciegamente lo que las otras regiones estén haciendo."Los países que estén tomando la decisión de abrirse más ampliamente también tienen que asegurarse de tener la capacidad para reintroducir rápidamente medidas con la aceptación de la comunidad en caso de que resulte necesario. Si abren las puertas rápidamente, más vale que también puedan cerrarlas con rapidez", remarcó.