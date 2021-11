Ya son siete los países europeos con casos confirmados de la variante Ómicron

Internacionales Reino Unido confirmó dos casos de la variante Ómicron del coronavirus

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este sábado un endurecimiento de las medidas de entrada en su país para frenar la propagación de la variante Ómicron del coronavirus, de la que ya se han detectado dos casos en el Reino Unido. Esos contagios se suman a los registrados en Países Bajos, Alemania, Bélgica, Italia, Israel y República Checa.Hasta ahora, informa la agencia, sólo se exigía una prueba de antígenos dos días después de la llegada de los viajeros, y no se requería aislamiento hasta que se obtuvieran los resultados."En este momento, este es el rumbo de acción responsable para frenar la siembra y la propagación de esta nueva variante y para maximizar nuestras defensas'', agregó Johnson.Este cambio se produce cuando las autoridades sanitarias británicas confirmaron el sábado que habían identificado en el Reino Unido "dos casos de covid-19 con mutaciones compatibles con B.1.1.529", bautizada como Ómicron.Ambos casos están vinculados y relacionados con viajes desde el sur de África, precisó el comunicado del Ministerio de Salud.Uno de los contagios fue detectado en la ciudad de Nottingham (centro de Inglaterra) y el otro en Chelmsford (este de Londres), dijeron las autoridades sanitarias.Con el fin de "reforzar nuestra protección contra esta variante", Boris Johnson anunció el regreso de los barbijos en los comercios, donde ya no eran obligatorios, a diferencia de los transportes públicos.La campaña se "intensificará", añadió el primer ministro, aunque "todavía no sabemos cuál será la eficacia de la vacuna contra la variante ómicrón".Las autoridades sanitarias van a reducir el tiempo necesario entre la segunda y la tercera dosis, así como ampliar los grupos elegibles tanto como sea posible, precisó.Las medidas adoptadas, que se revisarán cada seis semanas, "son temporales y prudentes", afirmó el primer ministro, calificándolas de "medio de acción responsable para frenar la propagación del virus".La preocupación por la nueva variante se expande por toda Europa. Este sábado se confirmó que 61 pasajeros de dos vuelos procedentes de Sudáfrica dieron positivo en las pruebas de coronavirus a su llegada al aeropuerto Schiphol de la ciudad de Amsterdam, en los Países Bajos.Tras analizar las muestras, las autoridades sanitarias confirmaron que todos los contagios pertenecen a la variante Ómicron.Por su parte, Bélgica notificó la confirmación del primer caso local de la nueva versión del coronavirus.Alemania confirmó este sábado sus dos primeros casos detectados de la variante ómicron en dos viajeros llegados a Múnich desde Sudáfrica, mientras que Italia detectó un contagio de esta nueva cepa en una persona procedente de Mozambique.Luego confirmaron casos también Israel, que además decidió cerrar las fronteras por dos semanas, y República Checa.Ómicron fue notificada por primera vez por Sudáfrica el pasado 24 de noviembre y presenta una importante cantidad de mutaciones.Las alarmas se encendieron en todo el mundo. La Unión Europea y Estados Unidos suspendieron los vuelos con siete países del Sur de África."Parece extenderse rápidamente'', dijo el viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la nueva variante, apenas un día después de que celebró la reanudación de las reuniones presenciales para millones de familias estadounidenses para el Día de Acción de Gracias. Al anunciar nuevas restricciones de viaje, Biden dijo a los periodistas: "He decidido que vamos a ser cautelosos''.Sin embargo, está previsto que quienes lleguen a Argentina y hayan estado en continente africano hasta 14 días previos deberán realizarse una prueba de PCR, aislarse dos semanas y hacer un nuevo test.