El Papa reapareció desde hospital: pidió acceso gratis a la sanidad para todos

Un poco más delgado y mostrando haber superado bien la prueba de la operación en la que le fue extirpado un metro de intestino, pero también con una cierta fragilidad que demuestra que no está totalmente recuperado, apreció este domingo.Francisco, que habló un poco menos de diez minutos, estaba acompañado en el balcón por un grupo de niños que son pacientes de pediatría oncológica en el policlinico de la Universidad Católica de Roma. En su primera aparición pública hizo un llamado para que se mantenga en Italia y en otras partes el sistema sanitario de calidad, gratuito y accesible a todos."En estos días de hospitalización he experimentado lo importente que es un buen sistema sanitario accesible a todos. No podemos perder este bien precioso. ¡Tenemos que mantenerlo!", dijo.El Papa, que se operó el domingo pasado, se ha recuperado bien. Come ligeramente desde hace cuatro días y se esperaba que se informara el alta y el regreso al Vaticano para este lunes 12.Pero un vaticanista de la RAI, la radiotelevisión italiana, dijo que es probable que los médicos esperen "tres o cuatro días" antes de permitirle regresar a la Casa de Santa Marte, el hotel interno del Vaticano donde se aloja.El Papa ha comenzado ya a examinar algunos documentos, pero los médicos le piden con insistencia que se recupere con mucha "tranquilidad y reposo". En la tarde del miércoles tuvo unas décimas de fiebre, que pasaron en pocas horas.Jorge Bergoglio se encuentra en el sector del décimo piso del hospital reservado a los pontífices, que fue utilizado largamente unas diez veces por Juan Pablo II.Desde hace dos días, el obispo de Roma hace breves caminatas por un largo pasillo. En el final de ese pasillo se encuentra el balcón desde el que habló hoy a la muchedumbre de fieles, pacientes y personal sanitario que lo ovacionaron y aplaudieron repetidamente, rezando con él a la hora del Angelus.Antes de rezar el Angelus, el Papa repasó la cita del Evangelio a la unción de los enfermos por parte de Jesús, lo que le valió hablar de su propia experiencia en los días de la convalecencia.Después de recitar el Angelus, el Papa habló sobre los dramáticos acontecimientos en Haití, donde un grupo de mercenarios asaltó el palacio presidencial y asesinó al presidente de la República. Auguró que ese país pueda recuperarse de lo ocurrido.Tras hablar también de la celebración hoy del Domingo del Mar y pedir que "nadie tire plasticos en el mar", Bergoglio deseó "buen domingo y buen almuerzo para todos", para terminar pidiendo como siempre a los fieles: "Recen por mí".