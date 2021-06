El desgarrador grito de un niño abandonado en la frontera de Estados Unidos

Un desgarrador video se hizo conocido hace unos días donde se observa a un niño que acaba de ser abandonado en la frontera entre México y Estados Unidos por una persona.En la grabación, el pequeño le suplica a la persona que lo dejó que por favor no se vaya. Más tarde, oficiales de la frontera recogen al niño.Abraham Reza, periodista del Milenio Televisión de México, a cargo de la cobertura de la frontera sur y norte, explicó en diálogo con Cadena 3 que esta realidad atraviesa a miles de niños."Todos hemos escuchado de inmigrantes que salen de su tierra en busca de una vida mejor. Lo característico es que antes lo hacían huyendo de la inseguridad, en caravana, para evitar ser secuestrados en el camino ya que el territorio está invadido de la delincuencia", comenzó el periodista."Ahora solo van a dejar a sus niños", explicó y aseguró que "la pandemia exacerbó la situación"."Al conversar a los pequeños, vemos que no huyen sólo de los maras y de la inseguridad, sino de las malas políticas sociales e incluso del cambio climático, que en Centroamérica provoca tormentas tropicales que arrasan con las precarias viviendas y con poblados completos", explicó.Según datos de la Unicef, desde 2020 se reportó un crecimiento de un 200% de los niños abandonados en la frontera."Los padres, al hablar con ellos, prefieren dejarlos solos y que permanezcan en un centro migratorio antes que en sus tierras, donde la inseguridad es galopante y no tienen para comer. El centro migratorio se convierte en un sueño", expresó Reza.E indicó que esta situación incrementó con la llegada de Joe Biden al poder: "Hubo un mensaje que fue malinterpretado por los inmigrantes, quien dijo que mantendrá el programa Dreamers que había cerrado Donald Trump. Pero eso no quiere decir que las puertas estén abiertas para todos", concluyó.