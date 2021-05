Duque sobre bloqueos: "La sociedad colombiana no puede estar secuestrada"

El presidente de Colombia, Iván Duque, dio inicio al diálogo con los líderes del Comité Nacional de Paro. Sin embargo, antes de entablar las conversaciones, el jefe de Estado aseguró que "una cosa es la expresión pacífica y otra muy diferente, los bloqueos en las vías", señalando que "los colombianos no pueden estar secuestrados".



“El rechazo total a los bloqueos es fundamental, porque la sociedad colombiana no puede estar secuestrada y ese tipo de prácticas son violentas, aunque no se ejerzan con armas, con agresiones”, manifestó el mandatario.



Duque se refirió a las afectaciones que estos bloqueos han generado, desde el pasado 28 de abril, como el desabastecimiento de alimentos en supermercados, baja demanda de gasolina y el complejo transporte de oxígeno a centros médicos en pleno tercer pico de covid-19.



“Están afectando a que muchas personas reciban alimentos, vacunas, oxígeno, afectan el empleo, entonces no se puede ejercer el derecho al trabajo y muchas personas que apenas empezaron a reactivarse, con estos bloqueos están perdiendo más de lo que inclusive perdieron en los primeros meses de pandemia”, recalcó el presidente.



Respecto a la propagación del covid-19, Duque aseguró que la situación de marchas que vive el país puede generar un pico dentro del tercer pico del virus, advirtiendo que si no hay cuidados y se generan aglomeraciones se estará exponiendo a muchas personas a desenlaces fatales y a no tener capacidad de respuesta en las Unidades de Cuidados Intensivos del territorio nacional.



“Puede ser que esto termine derivándose en un pico dentro del pico y que eso puede llevar a exacerbar la capacidad disponible de unidades de cuidado intensivo”, manifestó.



Cabe recalcar que, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud y de los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (Crue), hasta el 6 de mayo, la ocupación de camas UCI en Colombia es de 83.63%. Para ser más exactos, de las 12.860 camas de UCI habilitadas para su uso, 10.788 están ocupadas dejando solo 2.072 disponibles para aquellos que las necesiten.



Respecto a la delicada situación en el Valle del Cauca, Duque se refirió al acompañamiento que ha hecho al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y a la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán.



De hecho, el presidente arribó a la capital del Valle del Cauca sobre las 11:30 p. m. de este domingo y regresó a Bogotá a las 4:00 a. m. del lunes, de acuerdo a información de la Presidencia de la República, para para verificar los avances del diálogo social y escuchar los resultados del consejo de seguridad, liderado por el ministro de Defensa, Diego Molano, y el ministro del Interior, Daniel Palacios.



Tras el consejo de seguridad, el jefe de Estado envió un mensaje a los jóvenes del departamento que marchan pacíficamente por sus derechos.



“Sabemos sus necesidades, reclamaciones y propuestas, y así como lo hicimos ayer con los gobernadores donde se establecieron los espacios para escuchar a los jóvenes en distintos lugares del territorio, también el alcalde de Cali ha anunciado el deseo de unirse a ese propósito”, puntualizó Duque.



Asimismo, el mandatario destacó la importancia de la fuerza pública, que tiene como orden desbloquear las vías de acceso a Cali en las próximas horas.



Aclarando que dicho despliegue no busca “confrontación con la ciudadanía”, sino apego de ésta hacia la institucionalidad, el mandatario señaló que “La Fuerza Pública está para proteger la vida, honra, derechos y libertades de todos los ciudadanos, por eso la instrucción ha sido el máximo apoyo y colaboración de todas las fuerzas, para que con el máximo despliegue le garanticen a los ciudadanos su protección y eviten situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía”. Sin acuerdo El presidente de Colombia y los líderes del Comité Nacional del Paro no llegaron hoy a un acuerdo para levantar las protestas que se mantienen desde hace 13 días.



"No se llegaron a acuerdos. No se ha mostrado empatía con las víctimas. Hemos exigido que se pare la masacre, que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están ejerciendo el derecho legítimo a la protesta", advirtió el Comité Nacional del Paro tras finalizar el encuentro de más de tres horas en la Casa Nariño, sede del Gobierno.



Tras la reunión, a la que asistieron líderes sindicales y de otros sectores vinculados a la protesta, anunciaron que habrá nueva movilización para el 12 de mayo tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional.



Jennifer Pedraza, una de las líderes estudiantes, señaló que "esto es una reedición de lo que pasó en noviembre del 2019 cuando se desconocieron las exigencias. El discurso de Iván Duque fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza".