Llamativa propuesta: En Nueva Jersey ofrecen una cerveza por vacunarse

Una cerveza por una vacuna es la tan novedosa como inusual propuesta impulsada por el estado estadounidense de Nueva Jersey para llevar adelante la vacunación contra el coronavirus entre la parte de la población que todavía se muestra reacia a recibir una primera dosis, se informó oficialmente.



El programa denominado "Shot and Beer" consiste en una tarjeta de vacunación que además será el boleto para una cerveza gratis en diferentes bares del estado.



El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció el programa y explicó que ofrece un vaso de cerveza gratis en los lugares participantes a cualquier persona mayor de 21 años que reciba su primera dosis de la vacuna este mes, según la agencia de noticias ANSA.



El plan es parte del intento de Murphy por aumentar la cifras de vacunación del estado y alcanzar su meta de 4,7 millones de residentes inmunizados a finales de junio.



"Necesitamos ese impulso. Tenemos que encontrar la forma de motivar a la gente y esta es una forma de hacerlo", confió a la cadena ABC News el doctor Perry N. Halkitis, decano de la Escuela de Salud Pública de Rutgers.



Hasta el lunes se habían administrado en Nueva Jersey más de 7,5 millones de dosis, de las cuales 3,2 millones fueron para residentes.



Esto implica que aproximadamente el 37% de la población total del estado ha sido completamente vacunada, según el Departamento de Salud local.



Como en la mayoría del país, el número de nuevas vacunas diarias administradas ha disminuido constantemente durante las últimas semanas, ante un marcado desinterés por parte de un sector de la sociedad.



Nueva Jersey lanzó esta iniciativa gracias a que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no han brindado una guía específica sobre el consumo de alcohol inmediatamente después de una vacuna.



El estado también está adoptando otras medidas para aumentar el número de vacunas, incluidas campañas puerta a puerta, llamadas telefónicas a personas que se preinscribieron para recibir la misma, pero que no asistieron a sus citas y contactos con socios comunitarios.