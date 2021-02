Alarma en Uruguay: detectan una de las nuevas cepas brasileras

Chile

Una de las nuevas variantes brasileñas del coronavirus, que desde hace unos tres meses se expande por el sur de Brasil, fue encontrada en cuatro muestras de pacientes en Uruguay.El consorcio de secuenciación genómica integrado por los laboratorios de la Universidad de la República (Udelar), el Institut Pasteur Montevideo y Fiocruz (Brasil) fue el encargado del hallazgo, tras el estudio de la secuencia genómica del virus que infectó personas que habían ingresado al país por Rocha y Rivera.La variante detectada no sería la de Manaos, en la zona amazónica de Brasil. Tampoco sería la versión británica ni sudafricana, que ya ha llegado a una veintena de países de la región. A priori no reviste un desafío sanitario, dado que nada indica que la mutación genética haya convertido al virus en más agresivo, aunque por su expansión al sur de Brasil se teme que podría tener una mayor transmisibilidad (todavía no hay confirmación al respecto).En la tarde de ayer se divulgó un comunicado convocando a una conferencia para hoy: “La Universidad de la República (Udelar), el Institut Pasteur de Montevideo (IP Montevideo) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) invitan a una conferencia de prensa para informar sobre hallazgos respecto de la genómica molecular del virus”.La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó ayer que tres nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, detectadas inicialmente en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, fueron identificadas hasta ahora en 20 países de América.Estas mutaciones “están planteando interrogantes sobre un posible aumento de la transmisibilidad del Covid-19; sin embargo, su frecuencia aún es limitada”, dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne, en rueda de prensa.En otro país vecino de Argentina, Chile ayer inició su plan de vacunación masiva, gratuita y voluntaria. Las autoridades habilitaron estadios y espacios públicos con ejércitos de enfermeros y funcionarios municipales para empezar a inocular a adultos mayores en este país de 18 millones de habitantes que, con un promedio de 4.000 casos diarios, acumula más de 736.000 contagios y de 18.500 muertos.El gobierno informó que el laboratorio chino Sinovac le enviará tres cargamentos con cerca de nueve millones de dosis de su vacuna Coronavac entre la última semana de febrero y la primera de marzo que se sumarán a las cuatro millones de ampollas ya recibidas entre jueves y domingo pasados.“Nos harán llegar casi nueve millones de dosis” más, celebró el ministro de Salud, Enrique Paris. El plan contempla vacunar a las personas de 85 años en adelante durante esta semana, además de los trabajadores de la salud y estudiantes en práctica clínica.